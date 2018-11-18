Представили портативну колонку із дуже цікавим дизайном

Компанія Marshall представила друге покоління портативної колонки Killburn. Девайс розроблений у відповідності до ідей британського інженера Алана Блюмлейна, який став основоположником стереофонічного запису.

Про це повідомляє 4PDA.

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Спеціальна конструкція дозволяє посилювати і відтворювати звуковий сигнал в різних напрямках, забезпечуючи повноцінне 360-градусне звучання.



Marshall Kilburn II отримала дизайн популярних підсилювачів

Крім поліпшеного звуку нова колонка Marshall Kilburn II отримала оновлений зовнішній вигляд. Лицьова сторона покрита металевими гратами, які зазвичай використовується в мікрофонах, а для перенесення служить гітарний ремінь. Покриття корпусу виконано в стилі вінілової поверхні знаменитих підсилювачів Marshall. Укріпленні кути акустичної системи, а також захист за стандартом IPX2 дозволяють використовувати колонку на вулиці.

Marshall Kilburn II важить 2,5 кілограма, що робить її легкою для транспортування. Вбудованого акумулятора вистачає на 20 годин відтворення музики. Рівень заряду можна перевірити по світловій індикації на корпусі.



Marshall Kilburn II має захищений корпус

Колонка з'єднується з будь-яким джерелом по Bluetooth 5.0 і підтримує одночасне підключення двох пристроїв. Для мінімальної втрати якості аудіо реалізована підтримка кодека aptX.

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