Представили робота-присоску для огляду літаків

Новозеландська копанія Invert Robotics спільно з американською компанією NDT Solutions готується до випробувань робота, якого створили для огляду поверхні планерів літаків. Новий робот здатний "присмоктуватися" до поверхні літака та переміщуватися по ній.

Головні особливості

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Як повідомляє Flightglobal, робот, розроблений Invert Robotics, являє собою пластиковий апарат з гумовими гусеницями і механізмом присмоктування до поверхні.

Робот масою 5 кілограмів оснащений камерою з високою роздільною здатністю і світлодіодним підсвічуванням. Він здатний присмоктувати і утримуватися практично на будь-якому типі поверхні, включаючи алюміній, скло і композити.



Робот для огляду літаків

Розробники стверджують, що апарат може переміщатися не тільки по сухій, але і по мокрій поверхні. Робота можна використовувати для огляду літаків не тільки в ангарах, а й на відкритій стоянці на аеродромах.

Характеристики

Апарат шириною 40 сантиметрів, довжиною 45 сантиметрів і висотою 20 сантиметрів з'єднується кабелем з пультом управління, на який також передається картинка досліджуваної поверхні. Довжина кабелю становить 60 метрів, але її можна збільшити до 100 метрів.

Робот здатний переміщатися по поверхні зі швидкістю до 7,2 метра в секунду. Маса всього комплексу з роботом і пунктом управління становить 23 кілограми.

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