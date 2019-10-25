Представили смартфон Hisense A5, який може пропрацювати до 10 днів: характеристики та ціна

Китайський виробник електроніки Hisense представив новий смартфон Hisense A5. Головною особливістю новинки став великий монохромний дисплей на основі електронних чорнил.

Основні характеристики. Hisense A5 обладнаний 5,83-дюймовим E-Ink дисплеєм. При цьому смартфон працює на базі повноцінної версії Android 9.0 Pie, повідомляє gizmochina.

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Працює новинка на базі процесора Snapdragon 439. У моделі встановлено 4 ГБ оперативної пам'яті, ємність вбудованого накопичувача залежить від модифікації: доступна як версія на 32 ГБ, так і на 64 ГБ. Додатково розширити дисковий простір можна за допомогою microSD-карт з максимальною ємністю до 256 ГБ.



Hisense A5 отримав монохромний дисплей

Смартфон оснащений спалахом і єдиною основною камерою роздільною здатністб 13 Мп (f / 2.0). На фронтальній панелі розмістилася селфі-камера на 5 Мп (f / 1.9).

Працює ґаджет від акумулятора ємністю 4000 мАг, таким чином, за заявою виробника, смартфон може забезпечити до 10 днів автономної роботи. Окрім того, Hisense A5 підтримує підключення зовнішніх USB-аксесуарів по OTG.

Огляд смартфона Hisense A5 – дивіться відео

Ціна. Вартість Hisense A5 становить 169 доларів (близько 4 200 гривень) за версію з 4/32 ГБ пам'яті. Модель з 4/64 ГБ обійдеться в 212 доларів (близько 5 300 гривень).

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