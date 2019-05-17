Представили смартфон Sony Xperia Ace: захист від води, компактний корпус та інші особливості
Компанія Sony представила новий смартфон, який отримав назву Xperia Ace. Головними відмінностями пристрою можна вважати дисплей без вирізів, корпус із захистом від води та пилу, а також основну камеру із гібридною стабілізацією зображення.
Дисплей та дизайн. Як повідомляє Sony Mobile, Xperia Ace отримав 5-дюймовий IPS-дисплей, який захищений склом Gorilla Glass 5, отримав роздільну здатність Full HD +, співвідношення сторін 18: 9 та широкі рамки у верхній і нижній частині.
Читайте також: Як виглядатиме смартфон Sony Xperia 2: фото та відео
Корпус смартфона захищений від води і пилу по стандартам IPX5 та IPX8. Сканер відбитків пальців розмістився на бічній грані пристрою, а на верхньому торці розмістився 3,5-міліметровий аудіороз'єм.
Sony Xperia Ace вийде в трьох кольорах
Основні характеристики. Sony Xperia Ace отримав 8-ядерний процесор Snapdragon 630 з тактовою частотою 2,2 ГГц за підтримки графічного прискорювача Adreno 508. Об'єм оперативної і внутрішньої пам'яті становить 4 і 64 ГБ відповідно. За автономність ґаджета відповідає вбудований акумулятор на 2 700 мАг з функцією швидкої зарядки.
Sony Xperia Ace захищений від води та пилу
Основна камера представлена сенсором Exmor R з роздільною здатністю 12 Мп, діафрагмою f / 1.8 і гібридної стабілізацією зображення, що знижує ефект трясіння при зйомці відео. Селфі-модуль з 8-мегапіксельним датчиком розмістився в області верхньої рамки дисплея.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Sony Xperia Ace
- ДисплейТип: IPS
Розмір: 5 дюймів
Роздільна здатність: 2160 x 1080 пікселів
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 630
- ВідеопроцесорAdreno 508
- Пам'ятьОперативна: 4 ГБ
Вбудована: 64 ГБ
- КамераОсновна: 12 Мп
Фронтальна: 8 Мп
- Операціна системаAndroid 9.0 Pie
- Акумулятор2 700 мАг
Дата виходу та ціна. Смартфон Sony Xperia Ace в фіолетовому, чорному і білому кольорах корпусу надійде в продаж в Японії за ціною близько 444 долари (близько 11 700 гривень) з 1 червня.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно