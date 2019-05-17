Представили смартфон Sony Xperia Ace: захист від води, компактний корпус та інші особливості

Компанія Sony представила новий смартфон, який отримав назву Xperia Ace. Головними відмінностями пристрою можна вважати дисплей без вирізів, корпус із захистом від води та пилу, а також основну камеру із гібридною стабілізацією зображення.

Дисплей та дизайн. Як повідомляє Sony Mobile, Xperia Ace отримав 5-дюймовий IPS-дисплей, який захищений склом Gorilla Glass 5, отримав роздільну здатність Full HD +, співвідношення сторін 18: 9 та широкі рамки у верхній і нижній частині.

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Корпус смартфона захищений від води і пилу по стандартам IPX5 та IPX8. Сканер відбитків пальців розмістився на бічній грані пристрою, а на верхньому торці розмістився 3,5-міліметровий аудіороз'єм.



Sony Xperia Ace вийде в трьох кольорах

Основні характеристики. Sony Xperia Ace отримав 8-ядерний процесор Snapdragon 630 з тактовою частотою 2,2 ГГц за підтримки графічного прискорювача Adreno 508. Об'єм оперативної і внутрішньої пам'яті становить 4 і 64 ГБ відповідно. За автономність ґаджета відповідає вбудований акумулятор на 2 700 мАг з функцією швидкої зарядки.



Sony Xperia Ace захищений від води та пилу

Основна камера представлена ​​сенсором Exmor R з роздільною здатністю 12 Мп, діафрагмою f / 1.8 і гібридної стабілізацією зображення, що знижує ефект трясіння при зйомці відео. Селфі-модуль з 8-мегапіксельним датчиком розмістився в області верхньої рамки дисплея.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Sony Xperia Ace Дисплей Тип: IPS

Розмір: 5 дюймів

Роздільна здатність: 2160 x 1080 пікселів

Тип: Розмір: 5 дюймів Роздільна здатність: Процесор Qualcomm Snapdragon 630

Відеопроцесор Adreno 508

Пам'ять Оперативна: 4 ГБ

Вбудована: 64 ГБ

Оперативна: 4 ГБ Вбудована: 64 ГБ Камера Основна: 12 Мп

Фронтальна: 8 Мп

Основна: 12 Мп Фронтальна: 8 Мп Операціна система Android 9.0 Pie

Акумулятор2 700 мАг

Дата виходу та ціна. Смартфон Sony Xperia Ace в фіолетовому, чорному і білому кольорах корпусу надійде в продаж в Японії за ціною близько 444 долари (близько 11 700 гривень) з 1 червня.

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