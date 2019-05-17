Представили смартфон Sony Xperia Ace: захист від води, компактний корпус та інші особливості

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Sony Xperia Ace: характеристика та ціна
Sony Xperia Ace: характеристика та ціна / Фото з вільних джерел

Компанія Sony представила новий смартфон, який отримав назву Xperia Ace. Головними відмінностями пристрою можна вважати дисплей без вирізів, корпус із захистом від води та пилу, а також основну камеру із гібридною стабілізацією зображення.

Дисплей та дизайн. Як повідомляє Sony Mobile, Xperia Ace отримав 5-дюймовий IPS-дисплей, який захищений склом Gorilla Glass 5, отримав роздільну здатність Full HD +, співвідношення сторін 18: 9 та широкі рамки у верхній і нижній частині.

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Корпус смартфона захищений від води і пилу по стандартам IPX5 та IPX8. Сканер відбитків пальців розмістився на бічній грані пристрою, а на верхньому торці розмістився 3,5-міліметровий аудіороз'єм.

Sony Xperia Ace
Sony Xperia Ace вийде в трьох кольорах

Основні характеристики. Sony Xperia Ace отримав 8-ядерний процесор Snapdragon 630 з тактовою частотою 2,2 ГГц за підтримки графічного прискорювача Adreno 508. Об'єм оперативної і внутрішньої пам'яті становить 4 і 64 ГБ відповідно. За автономність ґаджета відповідає вбудований акумулятор на 2 700 мАг з функцією швидкої зарядки.

Sony Xperia Ace
Sony Xperia Ace захищений від води та пилу

Основна камера представлена ​​сенсором Exmor R з роздільною здатністю 12 Мп, діафрагмою f / 1.8 і гібридної стабілізацією зображення, що знижує ефект трясіння при зйомці відео. Селфі-модуль з 8-мегапіксельним датчиком розмістився в області верхньої рамки дисплея.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Sony Xperia Ace

  • ДисплейТип: IPS
    Розмір: 5 дюймів
    Роздільна здатність: 2160 x 1080 пікселів
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 630
  • ВідеопроцесорAdreno 508
  • Пам'ятьОперативна: 4 ГБ
    Вбудована: 64 ГБ
  • КамераОсновна: 12 Мп
    Фронтальна: 8 Мп
  • Операціна системаAndroid 9.0 Pie
  • Акумулятор2 700 мАг

 

Дата виходу та ціна. Смартфон Sony Xperia Ace в фіолетовому, чорному і білому кольорах корпусу надійде в продаж в Японії за ціною близько 444 долари (близько 11 700 гривень) з 1 червня.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Sony Ціни
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