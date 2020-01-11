Представлено "антимікрохвильовку" для швидкого охолодження напоїв

Для розігріву продуктів використовуються найрізноманітніші технології та випускаються пристрої всіляких форм-факторів й розмірів. З охолодженням же напоїв ситуація куди прозаїчніша – принцип дії більшості холодильників побудований за одніє й тіє ж схемою.

Американський стартап Matrix Industries представив на платформі Indiegogo оригінальний прилад для швидкого зниження температури рідин без використання фреону, теплових трубок і інших масивних конструкцій.

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Як працює "антимікрохвильовка"

Ідея пристрою полягає в охолодженні банок з газованою водою, портативних шейкерів і винних пляшок за допомогою води й термоелектричного елемента, робота якого заснована на ефекті Пельтьє.

Що таке Ефект Пельтьє?Це явище виділення або поглинання тепла на контактах двох провідників при проходженні через них електричного струму, яке відкрив Жан Пельтьє.

Під час роботи Juno Rapid Chiller посудина постійно обертається, а її поверхня піддається ополіскуванню холодною водою. Відстежити актуальну температуру напою користувач може за допомогою світлодіодної панелі, яка змінює свій колір від червоного до синього в залежності від ступеня охолодження.

Кухоль об'ємом 340 мілілітрів ґаджет здатний охолодити за 1 – 2 хвилини. На зниження температури стандартної пляшки вина об'ємом 750 мілілітрів піде від 3 до 5 хвилин. Компанія продемонструвала не тільки готовий прототип, який наочно показує принцип роботи пристрою, а й підготувала комерційний варіант Juno.

Охолоджувач напоїв Juno:

Ціна

Зараз новинка проходить стадію збору інвестицій на краудфандинговому майданчику Indiegogo, де проєкт зібрав 131 000 доларів при початковій цілі 100 000 доларів. Вартість Juno за умовами замовлення складе 199 доларів. Роздрібна ж ціна охолоджувача зросте вдвічі – до 399 доларів. Перша партія пристроїв вийде на ринок в серпні поточного року.

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