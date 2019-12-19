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Преміальний електросамокат-рекордсмен оцінили в 6000 доларів: характеристики й дата виходу

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Електросамокат Dragonfly / D-Fly Group

Лондонська компанія D-Fly Group анонсувала компактний міський електроскутер Dragonfly, який позиціонується як рішення преміум-сегмента. Крім оригінального дизайнерського виконання, новинка примітна своїми значними швидкісними характеристиками ну і звісно ціною.

Особливості самоката

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Завдяки комбінації двох електродвигунів і легкої карбонової рами 15-кілограмовий електротранспорт здатний розігнатися до 60 кілометрів на годину на рівному дорожньому покритті. Система управління, розташована на кермі, включає 4,5-дюймовий сенсорний екран з функціями навігації, повідомляє Mashable.


Електросамокат здатен розвивати швидкість до 60 км/год

Без підзарядки скутер здатний проїхати до 45 кілометрів, збільшити час поїздки можна за допомогою змінних акумуляторів – в цьому випадку стане в нагоді 10-літровий багажник новинки. Як опцію виробник пропонує встановлення "позашляхових" коліс, а перші покупці отримають в подарунок шолом Lumos Matrix.


Виробник пропонує кілька кольорів та "позашляхові колеса", як опцію

Дата продажів і ціна

Перша партія з 500 екземплярів Dragonfly надійде у продаж наступного літа. Електросамокат вже доступний для замовлення за умови внесення депозиту в сумі 100 доларів, ціна трьох- і чотириколісних модифікацій складе 5000 і 6000 доларів відповідно.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети
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