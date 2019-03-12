З’явилась дата презентації Apple у березні: що представлять

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Презентація Apple 2019 весна - дата презентації в березні
Презентація Apple у березні 2019 / fielinks.com

Наступна презентація Apple офіційно відбудеться 25 березня 2019 року. Раніше ця дата з’являлась у численних витоках. Та зараз журналісти отримали офіційне запрошення на подію.

На запрошенні є слоган – It’s showtime (Настав час шоу). Презентація стартує о 20:00 за київським часом.

Що покаже Apple. Як можна здогадатись із слогана, компанія готує стрімінговий сервіс, що раніше повідомляли витоки. На ньому буде як ексклюзивний контент, так і партнерські фільми і серіали.

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Окрім того, мають представити розширення Apple News до сервісу з доступом до матеріалів різних видань за єдиною підпискою.

З’явилась дата презентації Apple у березні

Презентація Apple відбудеться 25 березня 

За чутками, випустить компанія і ряд нових пристроїв: iPad mini 5, iPad 2019, iPod Touch 2019, AirPods 2 і AirPower.

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Теги: Техно Новини Техно Apple IT-бізнес
Джерело: 24 Канал
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