Весняна презентація Apple 2019: онлайн-трансляція

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Презентація Apple 2019 березень: онлайн трансляція
Весняна презентація Apple 2019: текстова онлайн-трансляція / Скріншот із сайту

У понеділок, 25 березня, компанія Apple запланувала презентацію своїх нових продуктів. Так як нові iPad, iMac та AirPods 2 виробник представив напередодні весняної презентації, то весь захід присвятять анонсу нового відеосервісу Front Row.

Це стрімінговий сервіс, на якому можна буде побачити серіали та фільми власного виробництва Apple.

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Буде представлено щонайменше 11 шоу, фільмів і серіалів. Їхні зйомки вже завершені, або перебувають на фінальній стадії.

Зокрема, Apple випустить трилер Are You Sleeping ( "Ти спиш?"), Dickinson ("Дікінсон"), For All Mankind ( "Для всього людства") від автора наукової фантастики Рональда Д. Мура, а також неназваний серіал Чарлі Дея і Роба МакЕлхенні.

Традиційно, подія пройде в Театрі імені Стіва Джобса в Купертіно.

Техно 24 вестиме для вас текстову онлайн-трансляцію весняної презентації Apple 2019, а відео-трансляцію можна переглянути на офіційному сайті Apple.

 

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Теги: Apple Інтернет Новини Техно Техно IT-бізнес
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