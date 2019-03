Весняна презентація Apple 2019: онлайн-трансляція

У понеділок, 25 березня, компанія Apple запланувала презентацію своїх нових продуктів. Так як нові iPad, iMac та AirPods 2 виробник представив напередодні весняної презентації, то весь захід присвятять анонсу нового відеосервісу Front Row.

Це стрімінговий сервіс, на якому можна буде побачити серіали та фільми власного виробництва Apple.

Буде представлено щонайменше 11 шоу, фільмів і серіалів. Їхні зйомки вже завершені, або перебувають на фінальній стадії.

Зокрема, Apple випустить трилер Are You Sleeping ( "Ти спиш?"), Dickinson ("Дікінсон"), For All Mankind ( "Для всього людства") від автора наукової фантастики Рональда Д. Мура, а також неназваний серіал Чарлі Дея і Роба МакЕлхенні.

Традиційно, подія пройде в Театрі імені Стіва Джобса в Купертіно.

