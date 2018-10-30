Презентація Apple 30 жовтня: що покаже компанія

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Презентація Apple 30 жовтня
Презентація Apple 30 жовтня

Нова презентація Apple 30 жовтня розпочнеться о 16:00 за київським часом. За чутками, компанія має представити нове покоління iPad Pro і оновити свої комп'ютери.

iPad Pro

За чутками, новий iPad Pro мали презентувати ще у вересні, разом із новими iPhone. Розмір нового iPad 2018 мають залишити без змін: 12,9 дюйма і 10,5 дюйма. Та корпус новинки має стати значно компактнішим, а рамки – тоншими.

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Також є інформація, що Apple обладнають датчиком Face ID. Крім того, новий iPad Pro не отримає кнопки "додому" та роз'єм для навушників. Як нещодавно повідомив програміст Стівен Тротон-Сміт, iPad Pro 2018 отримає цікаву функцію – можливість підключення монітора з роздільною здатністю 4К.

iPad Pro

Так може виглядати iPad Pro

MacBook

Було багато чуток, що 30 жовтня компанія оновить лінійку MacBook Air – це мав би бути бюджетний варіант Mac з Retina-екраном та діагоналлю 13 дюймів. Як писало видання Bloomberg, цей ноутбук буде коштувати менше тисячі доларів.

iMac

Про новий iMac інформації ще менше, та за припущенням експертів, новинку таки представлять 30 жовтня. Ймовірно апарат буде працювати на процесорі Intel восьмого покоління і чіпом T2 для захисту даних.

Mac mini

Apple вже давно не оновлювала Mac mini, тож можна очікувати, що його нову версію таки представлять сьогодні. Однак, жодних подробиць досі не відомо.

AirPods 2

Навушники AirPods 2 теж очікували побачити на презентації у вересня. Але на вересневій презентації цього не сталося, тому варто чекати анонса новинки в жовтні.

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Теги: Техно Apple Ґаджети
Джерело: Техно
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