Презентація iPhone 12: Apple може перенести вересневий анонс

Нове покоління iPhone 12 за традицією Apple мала представити у вересні 2020 року. Однак, джерела повідомляють, що цієї презентації може і не відбутись. Причина все та ж – коронавірус.

Нещодавно, компанія представила нові моделі iPad Pro (2020) та MacBook Air. Обійшлось без офіційної презентації – обійшлось анонсом на офіційному сайті. Тож складалось враження, що справи у компанії налагоджуються.

Однак, видання Bloomberg пише, що нову лінійку iPhone 12 ми у вересні не побачимо. За даними джерел, цю презентацію можуть перенести на пізніший термін.

У чому причина

Тут все очевидно, стрімке поширення коронавірусу у всьому світі зламав плани не одній компанії. З рештою, Apple вже довелось скасувати презентацію довгоочікуваного бюджетника iPhone SE 2 або iPhone 9 (точна назва наразі невідома). Анонс мав відбутись 31 березня, однак його довелось перенести.Нова дата поки невідома.

Ще одну конференцію WWDC, яка відбувається у червні, компанія вирішила проводити в онлайн-режимі. Нещодавно стало відомо, що завод Foxconn, на якому і виробляють iPhone, повертається до колишнього графіку роботи.

Та проблема в тому, що інші ключові постачальники для Apple, розміщені в інших країнах, де ще вирує коронавірус. Так, в Малайзії розміщені потужності Murata Manufacturing Co., Renesas Electronics Corp., Ibiden Co., Texas Instruments Inc., ON Semiconductor Corp. і Micron Technology Inc. – ці компанії займаються поставками елементів пам'яті і інших компонентів для різних пристроїв компанії.

Окрім того, команда Apple, що займається розробкою модемів, працює в Німеччині. Виробництво чіпів контролю харчування займаються в Італії, Німеччині та Великобританії. В Ізраїлі розміщена команда Apple, які займаються дослідженнями і розробкою різних технологій для майбутніх процесорів.

Тож складні умови в цих країнах можуть призвести до того, що виробництво і поставки iPhone 12 можуть відбуватися із затримкою.

