Презентація iPhone 9: Apple перенесла випуск бюджетного смартфона – причина

Компанія Apple планувала представити нового покоління бюджетного iPhone SE 2 або iPhone 9 (точна назва наразі невідома) 31 березня. Але зараз джерело повідомило, що на презентацію у цьому місяці чекати не варто.

Як пише digitimes.com, посилаючись на власні джерела, анонс нового бюджетного смартфона вирішили перенести на другий квартал цього року.

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У чому річ

Як повідомило джерело, річ у тому, що через спалах коронавірусу, відбуваються затримки поставки деяких комплектуючих.

Через епідемію коронавірусу вже скасували виставку MWC 2020 року, а також конференції Facebook F8 і Google I / O 2020 року.

Що відомо про iPhone 9

Згідно з витоками, iPhone 9 буде новим поколінням бюджетника iPhone SE. Його дизайн нагадуватиме iPhone 8. Смартфону приписують 4,7-дюймовий дисплей, 3 ГБ оперативної пам'яті, до 128 ГБ сховища. Він буде оснащений процесором A13 Bionic, як у iPhone 11.

Новинку, за чутками, оцінюють у 400 доларів (10 тисяч гривень).

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