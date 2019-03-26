Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві: як це було

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Презентація Xiaomi у Києві
Презентація Xiaomi у Києві / Фото організаторів

26 березня у Києві китайська компанія Xiaomi провела велику презентацію. В рамках події представили недорогі смартфони Redmi Note 7, а також Mi Play.

До речі, на подію організатори запросили 200 Mi-фанів, людей, що дійсно можуть оцінити новинки Xiaomi.

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Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві

Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві

Як розповів регіональний директор у країнах Центральної, Східної, Північної Європи та Балтії, Xiaomi Global Тоні Чен, у четвертому кварталі 2018 року компанія стала №1 із продажу смартфонів в Україні. Загалом виробник займає 4 сходинку у світовому рейтингу.

Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві

Регіональний директор у країнах Центральної, Східної, Північної Європи та Балтії, Xiaomi Global Тоні Чен

Що стосується наручних девайсів, то компанія є світовим лідером. Популярними є ці пристрої і в Україні.

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Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві

Представили одразу 2 смартфони 

"Вчора я йшов до ресторану, що біля мого готелю і кожна людина з наручним девайсом, що я зустрів, мала наш фітнес-браслет Mi Band", – розповів Тоні Чен.

Після презентації кожен із фанатів пристроїв Xiaomi зміг власноруч протестувати новинку.

Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві

На подію запросили 200 фанів

Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві:

Новинку можна було протестувати

Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві

Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві

Фото: організаторів презентації 

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Теги: Техно Xiaomi Новини Техно Новини Києва IT-бізнес
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