Де дивитись презентацію Samsung Galaxy Unpacked 2019
20 лютого південнокорейська компанія Samsung проводить велику презентацію Galaxy Unpacked. Під час заходу розробники мають показати довгоочікуваний флагман Galaxy S10+, який оснащений подвійною селфі-камерою, 12 ГБ оператвки та терабайт вбудованого сховища.
Також під час цього заходу Samsung офіційно представить свій гнучкий смартфон. Він отримав назву Galaxy Fold. Раніше від фігурував під назвою Galaxy Flex.
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Презентація Samsung Galaxy Unpacked відбудеться 20 лютого. Старт о 21:00.
Що ще цікавого покаже у Samsung – дивіться нижче у відеотрансляції.
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