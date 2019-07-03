Презентація смартфона Galaxy Note 10: Samsung розіслав оригінальні запрошення

107 Читать новость на русском
Запрошення на презентацію смартфона Galaxy Note 10
Запрошення на презентацію смартфона Galaxy Note 10

Компанія Samsung заявила, що офіційна презентація нової флагманської лінійки Galaxy Note 10 відбудеться 7 серпня. Журналісти та блогери вже отримали запрошення на подію. До речі, запрошення компанія зробила дуже оригінальні.

Зокрема, це запрошення маркетологи компанії розмістили у коробці, при відкритті якої звучить голосове запрошення, записане главою мобільного підрозділу Samsung.

Читайте також: Samsung Galaxy Note 10: дата презентації та особливості нового смартфона

Відтворення запису починається тоді, коли спрацьовує датчик освітленості. Усередині коробки можна побачити чорнильну ручку зі змінними наконечниками. Тож, ймовірно, так виробник натякає, що фірмовий стилус S Pen отримає оновлений дизайн та розширений функціонал.

Презентація смартфона Galaxy Note 10

Ймовірно, суттєвих змін зазнає стилус S Pen

Також у коробці і друковане запрошення, яке написане на папері, що імітує пергамент.

Презентація смартфона Galaxy Note 10

У зкоробці розмістили  голосове запрошення

Що відомо про Galaxy Note 10? Як свідчить тизер, новинка отримає "дірку" в екрані для фронтальної камери та безрамковий дисплей. За чутками, смартфон отримає процесор Exynos 9820 або Snapdragon 855 в залежності від регіону продажів і отримає акумулятор ємністю 4000 мАг в базовій модифікації.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Прогноз погоди на 3 липня: спека в Україні почне спадати
сьогодні
1265
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Samsung
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
2 липня 11:00 Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
11849
Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
1 липня 21:42 Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
1115
Космічні плани України: база на Місяці, космодром у Канаді й ракети на Байконурі
1 липня 18:20 Космічні плани України: база на Місяці, космодром у Канаді й ракети на Байконурі
Анатолій Яворський 1253
Огляд Honor 10i: смартфон-середнячок із флагманськими камерами
1 липня 09:04 Огляд Honor 10i: смартфон-середнячок із флагманськими камерами
939
Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
30 червня 22:03 Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
Анастасія Можаровська 1568
Новини
Більше новин
Залиште відгук