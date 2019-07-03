Презентація смартфона Galaxy Note 10: Samsung розіслав оригінальні запрошення

Компанія Samsung заявила, що офіційна презентація нової флагманської лінійки Galaxy Note 10 відбудеться 7 серпня. Журналісти та блогери вже отримали запрошення на подію. До речі, запрошення компанія зробила дуже оригінальні.

Зокрема, це запрошення маркетологи компанії розмістили у коробці, при відкритті якої звучить голосове запрошення, записане главою мобільного підрозділу Samsung.

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Відтворення запису починається тоді, коли спрацьовує датчик освітленості. Усередині коробки можна побачити чорнильну ручку зі змінними наконечниками. Тож, ймовірно, так виробник натякає, що фірмовий стилус S Pen отримає оновлений дизайн та розширений функціонал.

Ймовірно, суттєвих змін зазнає стилус S Pen

Також у коробці і друковане запрошення, яке написане на папері, що імітує пергамент.

У зкоробці розмістили голосове запрошення

Що відомо про Galaxy Note 10? Як свідчить тизер, новинка отримає "дірку" в екрані для фронтальної камери та безрамковий дисплей. За чутками, смартфон отримає процесор Exynos 9820 або Snapdragon 855 в залежності від регіону продажів і отримає акумулятор ємністю 4000 мАг в базовій модифікації.

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