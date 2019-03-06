Презентація смартфонів Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+ у Києві: як це було

5 березня у Києві відбулась офіційна презентація нових флагманських смартфонів Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+. Окрім цього, серед учасників події розіграли модель Samsung Galaxy S10+.

Раніше глобальна презентація новинок відбулась у Сан-Франциско. На події у Києві відвідувачі мали змогу не лише побачити, але й протестувати новинки — для цього було встановлено кілька стелажів з флагманами.

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Новинку можна було протестити

На презентації було встановлено кілька стелажів

Окрім, власне, представлення смартфонів, під час події розіграли топову версію новинок – Samsung Galaxy S10+. Щасливчика обрали рандомним методом.

Новинка доступна у трьох кольорах

На завершення презентації на сцені виступили фіналісти цьогорічного Нацвідбору Євробачення — гурт Kazka.

Смартфон Samsung Galaxy S10+ з подвійною селфі-камерою

Глобальна презентація відбулась у Сан-Франциско

Щасливчик виграв Samsung Galaxy S10+

Завершив презентацію виступ гурту Kazka