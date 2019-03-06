Презентація смартфонів Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+ у Києві: як це було

147 Читать новость на русском
Презентація Samsung Galaxy S10 і Galaxy S10 + в Україні
Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+ у Києві / Фото: Техно 24

5 березня у Києві відбулась офіційна презентація нових флагманських смартфонів Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+. Окрім цього, серед учасників події розіграли модель Samsung Galaxy S10+.

Раніше глобальна презентація новинок відбулась у Сан-Франциско. На події у Києві відвідувачі мали змогу не лише побачити, але й протестувати новинки — для цього було встановлено кілька стелажів з флагманами.

Читайте також:  Смартфон Samsung Galaxy S10 офіційно представили в Україні

Презентація смартфонів Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+ у Києві

Новинку можна було протестити 

Презентація смартфонів Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+ у Києві

На презентації було встановлено кілька стелажів

Окрім, власне, представлення смартфонів, під час події розіграли топову версію новинок – Samsung Galaxy S10+. Щасливчика обрали рандомним методом.

Презентація смартфонів Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+ у Києві

Новинка доступна у трьох кольорах 

На завершення презентації на сцені виступили фіналісти цьогорічного Нацвідбору Євробачення — гурт Kazka.

смартфонів Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+

Смартфон Samsung Galaxy S10+ з подвійною селфі-камерою

Презентація смартфонів Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+ у Києві

Глобальна презентація відбулась у Сан-Франциско

Презентація смартфонів Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+ у Києві

Щасливчик виграв Samsung Galaxy S10+ 

Презентація смартфонів Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+ у Києві

Завершив презентацію виступ гурту Kazka

blog_ava
Свіжі прогнози букмекерів на Євробачення 2019: трійка країн-лідерів залишилась незмінною
сьогодні
5905
Теги: Техно Новини Техно Новини Києва Samsung Samsung Galaxy S10 IT-бізнес
Джерело: Техно 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Презентація смартфонів Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+ у Києві: як це було
сьогодні 16:11 Презентація смартфонів Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+ у Києві: як це було
147
Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
4 березня 19:02 Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
2147
Що подарувати на 8 березня: корисні ґаджети
4 березня 13:58 Що подарувати на 8 березня: корисні ґаджети
550
Який смартфон можна назвати найкращим пристроєм лютого? (опитування)
4 березня 08:02 Який смартфон можна назвати найкращим пристроєм лютого? (опитування)
1449
Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
3 березня 16:07 Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
3236
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук