Презентували флагманський Motorola Edge+: характеристики та ціна моделі

Компанія Motorola вперше за кілька років оновила лінійку фірмових флагманських пристроїв, представивши смартфон під назвою Motorola Edge+ на базі процесора Snapdragon 865. Крім продуктивного заліза, апарат отримав OLED-дисплей з мінімальними рамками, містким акумулятором і просунутим модулем основної камери з функцією запису стабілізованого 6K- відео.

24 канал розібрався з особливостями та характеристиками новинки.

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Екран

6,7 дюймовий OLED-дисплей смартфона з глибиною кольору 10-біт, та роздільною здатністю 2520x1080 пікселів має співвідношенням сторін 21:9. Екран отримав підтримку стандарту HDR10 і частоти оновлення 90 Гц. У лівий верхній кут загнутого з боків екрану з вбудованим сканером відбитків пальців врізана 25-мегапіксельна фронтальна камера.

На межі дисплея будуть виводитися додаткові сенсорні тригери для мобільних ігор, а також прогрес зарядки при підключенні блоку живлення.



Додаткова інформація та елементи керування виводитимуться на загнуті грані екрану

Процесор та пам'ять

"Серцем" пристрою став флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 865, а завдяки наявності модему Snapdragon X55 реалізована підтримка мереж п'ятого покоління 5G з максимальною швидкістю завантаження до 4 Гбіт/с.

У Motorola Edge+ встановлено 12 ГБ оперативної пам'яті новітнього стандарту LPDDR5 і 256 ГБ флеш-пам'яті UFS 3.0.



Флагман працює на потужному процесорі Snapdragon 865

Камери

Основна камера гаджета представлена ​​чотирма датчиками: три з них розміщені на виступаючому овальному модулі, а ще один втоплений в поверхню корпусу разом з LED-спалахом. Роздільна здатність основного сенсора становить 108 Мп (f/1.8) – завдяки підтримці технології Quad Bayer, що об'єднує сусідні пікселі, він дозволяє знімати фото з високою світлочутливістю до 27 Мп.

Надширококутний 16-мегапіксельний модуль забезпечує огляду в 117°. Сенсор з телеоб'єктивом на 8 Мп примітний оптичною стабілізацією і 3-кратним оптичним зумом. За заявою виробника, смартфон здатний знімати 6К-відео на швидкості 30 fps, а також 4K в 60 fps.

Серед додаткових особливостей камери – функція створення 20-мегапіксельних знімків під час запису роликів і портретне розмиття фону для відео.

Аудіо

За можливості аудіо апарату відповідають стереодинаміки, також на корпусі передбачений 3,5-мм аудіороз'єм.



3,5 мм аудіовихід розмістили на верхній грані смартфона

Автономність

Місткість акумулятора флагманської моделі становить 5000 мАг, підтримується швидка зарядка потужністю 18 Вт і бездротова – до 15 Вт. За словами представників компанії, при повсякденному використанні автономність новинки становить до двох днів. Реалізована і 5-ватна реверсивна зарядка, завдяки якій можна підзарядити будь-який мобільний гаджет, який підтримує стандарт Qi.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Motorola Edge +: Дисплей OLED, 6,7 ", 2520x1080, 90 Гц, HDR10

OLED, 6,7 ", 2520x1080, 90 Гц, HDR10 Оперативна пам'ять 12 ГБ LPDDR5

12 ГБ LPDDR5 Основна камера 108 Мп (f / 1.8, 1 / 1.33 ", 0.8 мкм, PDAF, OIS) + 16 Мп (f / 2.4, 117 °) + 8 Мп (3-кратний зум, OIS) + ToF-модуль

108 Мп (f / 1.8, 1 / 1.33 ", 0.8 мкм, PDAF, OIS) + 16 Мп (f / 2.4, 117 °) + 8 Мп (3-кратний зум, OIS) + ToF-модуль Фронтальна камера 25 Мп (f / 2.0)

25 Мп (f / 2.0) Безпека сканер відбитків пальців під дисплеєм

сканер відбитків пальців під дисплеєм Процесор Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 Вбудована пам'ять 256 ГБ UFS 3.0, підтримка microSD (комбінований слот для SIM-карт)

256 ГБ UFS 3.0, підтримка microSD (комбінований слот для SIM-карт) Акумулятор 5000 мАг, швидка зарядка потужністю 18 Вт

5000 мАг, швидка зарядка потужністю 18 Вт Зв'язок5G (mmWave + sub-6 ГГц), LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, NFC, USB Type-C

Ціна

Motorola Edge+ надійде в продаж в США 14 травня за ціною 999 доларів.

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