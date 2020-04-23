Презентували флагманський Motorola Edge+: характеристики та ціна моделі
Компанія Motorola вперше за кілька років оновила лінійку фірмових флагманських пристроїв, представивши смартфон під назвою Motorola Edge+ на базі процесора Snapdragon 865. Крім продуктивного заліза, апарат отримав OLED-дисплей з мінімальними рамками, містким акумулятором і просунутим модулем основної камери з функцією запису стабілізованого 6K- відео.
24 канал розібрався з особливостями та характеристиками новинки.
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Екран
6,7 дюймовий OLED-дисплей смартфона з глибиною кольору 10-біт, та роздільною здатністю 2520x1080 пікселів має співвідношенням сторін 21:9. Екран отримав підтримку стандарту HDR10 і частоти оновлення 90 Гц. У лівий верхній кут загнутого з боків екрану з вбудованим сканером відбитків пальців врізана 25-мегапіксельна фронтальна камера.
На межі дисплея будуть виводитися додаткові сенсорні тригери для мобільних ігор, а також прогрес зарядки при підключенні блоку живлення.
Додаткова інформація та елементи керування виводитимуться на загнуті грані екрану
Процесор та пам'ять
"Серцем" пристрою став флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 865, а завдяки наявності модему Snapdragon X55 реалізована підтримка мереж п'ятого покоління 5G з максимальною швидкістю завантаження до 4 Гбіт/с.
У Motorola Edge+ встановлено 12 ГБ оперативної пам'яті новітнього стандарту LPDDR5 і 256 ГБ флеш-пам'яті UFS 3.0.
Флагман працює на потужному процесорі Snapdragon 865
Камери
Основна камера гаджета представлена чотирма датчиками: три з них розміщені на виступаючому овальному модулі, а ще один втоплений в поверхню корпусу разом з LED-спалахом. Роздільна здатність основного сенсора становить 108 Мп (f/1.8) – завдяки підтримці технології Quad Bayer, що об'єднує сусідні пікселі, він дозволяє знімати фото з високою світлочутливістю до 27 Мп.
Надширококутний 16-мегапіксельний модуль забезпечує огляду в 117°. Сенсор з телеоб'єктивом на 8 Мп примітний оптичною стабілізацією і 3-кратним оптичним зумом. За заявою виробника, смартфон здатний знімати 6К-відео на швидкості 30 fps, а також 4K в 60 fps.
Серед додаткових особливостей камери – функція створення 20-мегапіксельних знімків під час запису роликів і портретне розмиття фону для відео.
Аудіо
За можливості аудіо апарату відповідають стереодинаміки, також на корпусі передбачений 3,5-мм аудіороз'єм.
3,5 мм аудіовихід розмістили на верхній грані смартфона
Автономність
Місткість акумулятора флагманської моделі становить 5000 мАг, підтримується швидка зарядка потужністю 18 Вт і бездротова – до 15 Вт. За словами представників компанії, при повсякденному використанні автономність новинки становить до двох днів. Реалізована і 5-ватна реверсивна зарядка, завдяки якій можна підзарядити будь-який мобільний гаджет, який підтримує стандарт Qi.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Motorola Edge +:
- ДисплейOLED, 6,7 ", 2520x1080, 90 Гц, HDR10
- Оперативна пам'ять12 ГБ LPDDR5
- Основна камера108 Мп (f / 1.8, 1 / 1.33 ", 0.8 мкм, PDAF, OIS) + 16 Мп (f / 2.4, 117 °) + 8 Мп (3-кратний зум, OIS) + ToF-модуль
- Фронтальна камера25 Мп (f / 2.0)
- Безпекасканер відбитків пальців під дисплеєм
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 865
- Вбудована пам'ять256 ГБ UFS 3.0, підтримка microSD (комбінований слот для SIM-карт)
- Акумулятор5000 мАг, швидка зарядка потужністю 18 Вт
- Зв'язок5G (mmWave + sub-6 ГГц), LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, NFC, USB Type-C
Ціна
Motorola Edge+ надійде в продаж в США 14 травня за ціною 999 доларів.
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