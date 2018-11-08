Презентували ігровий смартфон Nubia Red Devil з подвійною системою охолодження

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Ігровий смартфон Nubia Red Devil
Ігровий смартфон Nubia Red Devil / gizchina.com

Компанія ZTE представила новий смартфон під брендом Nubia. Це ігровий телефон під назвою Nubia Red Devil, який отримав 10 ГБ оперативної пам'яті.

Про це пише Gizchina.

Працює новий пристрій на топовому чіпсеті Qualcomm Snapdragon 845. А обсяг флеш-пам'яті становить 256 ГБ.

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Цікаво, що смартфон отримав одразу 2 системи охолодження: повітряне та рідинне, що дає змогу знизити температуру на 13,2 градуса для тривалих ігрових сесій.

Також новинка отримала додаткові ігрові кнопки на корпусі, які дають змогу одночасно задіяти в іграх чотири пальці.

Nubia Red Devil

Nubia Red Devil отримав 10 ГБ пам'яті 

Смартфон отримав спеціальний режим Gaming Mode, який підвищує продуктивність процесора, а також вмикає підсвічування на корпусі.

Вартість цього ігрового смартфону становить 560 доларів (15 700 гривень).

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Теги: Техно Смартфони Ігри
Джерело: Техно
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