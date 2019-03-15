Президент Косово використовує найнебезпечніший пароль у світі

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Президент Косово використовує найнебезпечніший пароль у світі
Президент Косово використовує найнебезпечніший пароль у світі / daysoftheyear.com

Президент Косово (Україна не визнає незалежність Косово) Хашим Тачі застосовує найнебезпечніший пароль у світі "123456". При чому використовує такий пароль на робочому комп’ютері.

Вже не перший рік експерти публікують рейтинг ненадійних паролів і перше місце стабільно займає пароль "123456".

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Сам пароль не лише дуже просто вгадати, його можна побачити навіть по тому, як людина його вводить.

Як "спалили" президента

Місцеве видання зняло сюжет. На одному із кадрів видно як президент вводить пароль на робочому комп’ютерні. По його рухах можна зрозуміти, що цей пароль складається із 6 цифр "123456". А далі він опускається нижче, що натиснути Enter.

Глянете на ролик і ви легко впізнаєте цей пароль.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Косово
Джерело: 24 Канал
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