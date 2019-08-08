Президент оператора SoftBank розбовкав, коли новий iPhone надійде у продаж

Президент японського мобільного оператора SoftBank Кен Міяучі обмовився під час прес-конференції, та викрив, коли ще не представлений iPhone з'явиться на прилавках магазинів.

Як передає Apple Insider, новинки надійдуть у продаж за десять днів до кінця вересня, тобто орієнтовно 21 вересня.

Експерти підтвердили, що такий план збігається з типовим графіком випуску новинок Apple.

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Так, під час презентації Міяучі поставили запитання про новий Закон Японії про телекомунікації, який повинен вступити в силу 1 жовтня. Зокрема, його запитали, як компанія планує починати продажу iPhone, які з'являться десь у вересні.

В чому суть закону. Зараз в Японії оператори мобільного зв'язку прив'язують плату за передачу даних і за пристрої, при цьому великі постачальники встановлюють дуже високу ціну за дані, щоб компенсувати знижки на такі дорогі товари, як iPhone. Тож цей процес буде змінений новим законом. Він вимагатиме, щоб оператори поділяли плату за передачу даних і за самі пристрої.

"Я думаю про те, що мені слід робити протягом десяти днів", – сказав Міяучі, маючи на увазі передбачуваний запуск iPhone і переглянутий закон.

При цьому згодом він зрозумів, що бовкнув зайвого:

Вибачте, я не повинен цього говорити. Ніхто не знає, коли новий iPhone буде випущений. Але, коли він з'явиться, ми будемо мати мінімум 10 днів.

Якщо інформація виявиться правдивою, то презентація нових iPhone має відбутися 9 або 10 вересня.

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