Прибирати – легко: чим можуть здивувати сучасні пилососи?

Навряд чи в когось слово "прибирання" викликає теплі емоції. Однак у сучасному світі існує чимало технологій та пристроїв, які можуть значно полегшити цей процес і навіть зробити його приємним.

Головне під час вибору приладів для прибирання – не розгубитися у великому розмаїті цієї техніки.

Еволюція бездротових пилососів та їх особливості

Одним з останніх "ноу-хау" на ринку товарів для прибирання є бездротові пилососи, так звані "мультистіки". Вони, насамперед, – компактні, практичні та ефективні.

Перше покоління акумуляторних пилососів доволі обмежене у своєму функціоналі: їх безумовна перевага – тривалий час автономної роботи, однак прибирати ними можна лише підлогу.

Далі з’явилися стіки "два в одному" зі знімним ручним пилососом – ним можна було прибирати меблі, дивани й полиці, однак для вимогливих користувачів цього було недостатньо.

Тепер же на ринку з’явилося нове покоління бездротових пилососів – мультистіки "три в одному", які завдяки сучасним технологіям поєднали в собі високу ефективність і комфорт використання.

Переваги мультистіка Rowenta Air Force Flex 560

Rowenta Air Force Flex 560 вирізняється серед інших моделей на ринку своєю універсальністю. Ним можна легко і зручно прибрати, без перебільшення, увесь дім – від підлоги до стелі.

Цей корисний девайс впорається з будь-якою поверхнею на будь-якій висоті: всі типи підлоги (паркет, плитка, килимові покриття), меблі, сходи, гардини – жодних обмежень. Крім того, лише завдяки одному кліку пилосос перетворюється з вертикального на ручний.



Rowenta Air Force Flex 560 має компактні розміри та зручний дизайн

Це неабияк зручно, коли йдеться про поверхні, які доводиться прибирати щодня, а то й по кілька разів на день – передпокій, де ви роззуваєтеся, щойно прийшовши з вулиці, кухня після приготування їжі чи після того, як там пообідали діти.



Мультистік Rowenta Air Force Flex 560 допомагає швидко та ефективно прибрати всі поверхні на кухні

Особливості мультистіка Rowenta Air Force Flex 560

Головна особливість цієї моделі – це технологія FLEX, унікальна гнучка конструкція труби. Вона дозволяє без зайвих зусиль прибрати пил навіть під низькими меблями – як-от під ліжком чи шафою.

Універсальна насадка Power Slim Vision легко впорається з брудом на будь-якому типі підлоги – чи то паркет, чи килим з довгим ворсом або навіть плитка. Більше немає потреби шукати вільну шухляду для неймовірної кількості аксесуарів та додаткових насадок.

Як додатковий бонус: пилосос має LED-підсвітку, інтегровану в насадку – для кращої видимості у найтемніших закутках та більш ретельного прибирання.

Окрім того, мультистік Rowenta Air Force Flex 560 напрочуд тихий – рівень шуму під час роботи не перевищує гучності звичайної розмови.

Для кого підійде мультистік Rowenta Air Force Flex 560

Якщо ж у вас вдома є домашні улюбленці, які можуть іноді наводити безлад у помешканні, насадка Mini-turbo brush для ефективного прибирання шерсті тварин, що входить до комплекту, стане як ніколи у нагоді.

Мультистік не залишить байдужими і автолюбителів, адже він легкий і компактний – прибирання салону автівки простіше, ніж будь-коли.

Особливості догляду

Труба мультистіка витримує до 30 тисяч згинань, а це, за підрахунками інженерів Rowenta, – 8 років служби приладу.

Його зручно і швидко заряджати – достатньо встановити прилад на базу, що кріпиться до стіни.

Система очищення контейнера проста та надійна – існує доступ до всіх деталей пилозбірника, що дозволяє, за необхідності, помити його.



За допомогою Rowenta Air Force Flex 560 легко можна прибрати навіть на шафі

Забудьте назавжди про обтяжливі хатні турботи і насолоджуйтесь легким прибиранням – від підлоги до стелі!

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