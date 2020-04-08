Прибулець, штурмовик та Xbox: як мережа реагує на геймпад DualSence для PlayStation 5

Минулої ночі Sony представила свій новий геймпад – DualSense. Він призначений для консолі PlayStation 5 та володіє набором революційних функцій. Найбільшу увагу спільноти, втім, привернув саме дизайн ґаджета, який вже став предметом безлічі жартів та мемів. Ми постаралися зібрати для вас найкращі.

У ніч на 8 квітня Sony вирішила раптово здивувати фанатів і показала на сторінці PlayStation у твітері новий геймпад DualSence. Детальніше про те, на що здатен новий контроллер для PlayStation 5 читайте за посиланням.

Детальніше про DualSence Sony раптово показала новий геймпад для PlayStation 5

Тепер покажіть нам PlayStation 5

Варто зазначити, що переважна реакція спільноти на новий контроллер позитивна. Користувачам мережі в загальному сподобався дизайн, а ще більше обіцяні функції та особливості DualSence. Тепер фанати зі ще більшим захватом очікують на презентацію самої консолі.



Senruc / Reddit

Now we want see ps5!!! pic.twitter.com/YBGhcpV11O — الزعيم العالمي (@retweet_speeds) April 7, 2020

Схожий на контроллер Xbox

Багато користувачів побачили у DualSence натяк на легендарний контроллер від Microsoft. Варто зазначити, що певна схожість все ж є.

The PS5 dualsense controller looks insane! pic.twitter.com/sDM6i29Wi4 — Video Game Humour (@VGHumour) April 8, 2020

#PS5:

- What if Xbox Controller and the DualShock 4.

Designer:

- Say no more! pic.twitter.com/ciy0sq0dIL — Hugo Ferreira (@HugoFerreira_11) April 7, 2020

Штурмовик із "Зоряних воєн"

Звісно ж деяким користувачам мережі здалося, що геймпад стане відмінним елементом екіпірування штурмовика – все через схожий дизайн.

#PS5 my mans is looking look a storm trooper pic.twitter.com/F8cG7cqSB4 — Zach (@ZachhMUFC) April 7, 2020

Прибулець

Знайшлася низка користувачів, які розпізнали в новому контроллері від Sony дивного прибульця.



ou-dont_know_me / Reddit

id be lying if i didnt say I dont see a little alien boys face with the design.



But it looks like itll be the most comfortable PS controller and thats all that matters pic.twitter.com/K65kBaQkOF — Shesez (@BoundaryBreak) April 7, 2020

Вони гейтери

Ну і як же без тих, кому дизайн не сподобався ну зовсім. Такі користувачі дуже яскраво зобразили свої емоції.

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