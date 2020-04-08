Прибулець, штурмовик та Xbox: як мережа реагує на геймпад DualSence для PlayStation 5
Минулої ночі Sony представила свій новий геймпад – DualSense. Він призначений для консолі PlayStation 5 та володіє набором революційних функцій. Найбільшу увагу спільноти, втім, привернув саме дизайн ґаджета, який вже став предметом безлічі жартів та мемів. Ми постаралися зібрати для вас найкращі.
У ніч на 8 квітня Sony вирішила раптово здивувати фанатів і показала на сторінці PlayStation у твітері новий геймпад DualSence. Детальніше про те, на що здатен новий контроллер для PlayStation 5 читайте за посиланням.
Детальніше про DualSence Sony раптово показала новий геймпад для PlayStation 5
- Тепер покажіть нам PlayStation 5
Варто зазначити, що переважна реакція спільноти на новий контроллер позитивна. Користувачам мережі в загальному сподобався дизайн, а ще більше обіцяні функції та особливості DualSence. Тепер фанати зі ще більшим захватом очікують на презентацію самої консолі.
Senruc / Reddit
- Схожий на контроллер Xbox
Багато користувачів побачили у DualSence натяк на легендарний контроллер від Microsoft. Варто зазначити, що певна схожість все ж є.
- Штурмовик із "Зоряних воєн"
Звісно ж деяким користувачам мережі здалося, що геймпад стане відмінним елементом екіпірування штурмовика – все через схожий дизайн.
- Прибулець
Знайшлася низка користувачів, які розпізнали в новому контроллері від Sony дивного прибульця.
ou-dont_know_me / Reddit
- Вони гейтери
Ну і як же без тих, кому дизайн не сподобався ну зовсім. Такі користувачі дуже яскраво зобразили свої емоції.
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