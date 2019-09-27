Приголомшливі розробки презентували на міжнародній техноконференції IT Arena 2019 у Львові: фото

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У Львові розпочалася найбільша техноконференція Східної Європи IT Arena 2019. Які інновації представили розробники та як новий стартап може повторити долю атомної бомби – читайте у матеріалі 24 каналу.

Людяність технологій – саме така тема цьогорічної IT Arena. Міжнародна техноконференція зібрала майже чотири тисячі учасників із 20 країн світу. Аби нагадати, що технології – це добре, однак лише в правильних руках. Адже їх можуть використовувати заради маніпуляцій, хакерства та шпигунства.

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Ми хотіли звернути увагу, щоби люди, які приїздять на конференцію, які, власне, займаються розробкою технологій, продуктів, сервісів, стартапів, задумалися щодо цього (йдеться про людяність технологій – 24 канал)", – зазначив виконавчий директор Lviv IT Cluster Степан Веселовський.

► GlobalLogic

Українські розробники все ж презентують корисні інновації. Компанія GlobalLogic привезла до Львова рішення для окулярів віртуальної реальності. Штучний інтелект дозволяє ідентифікувати медінструменти у лікарні. Та визначити, які з них потребують дизіфнекції чи ремонту.

"Один із найбільших трендів сьогодні — це технології, які спрощують взаємодію комп'ютера та людини", – сказав менеджер з маркетингу компанії GlobalLogic Владислав Ткачук.

IT Arena 2019
Рішення для окулярів віртуальної реальності

► Intellias

А ось компанія Intellias привезла автоматичну систему, яка відслідковує траєкторію та швидкість руху автомобіля та пішоходів — і з допомогою камери допомагає визначити можливість зіткнення.

Вона може використовуватися в системах автономного водіння автомобілів, або сигналізувати водіїв, вказати: зараз є небезпека, можливо, ти зіб'єш пішохода. Або можливо навіть повністю зупиняти машину,
– пояснив голова команди штучного інтелекту компанії Intellias Євген Добровольський.

IT Arena 2019
Автоматична система, яка відслідковує траєкторію та швидкість руху автомобіля та пішоходів

► UiPath

"Найбільш важлива порада — не боятися ділитися ідеями. З інвесторами, з друзями. Треба будувати команду. Бо варто розуміти, що стартап — це не лише про технології, не лише про розробки. Навколо цього всього й треба збудувати бізнес", – запевнив засновник румунської компанії UiPath
Деніел Дінс.

IT Arena 2019
Виступ румунської компанії UiPath

Українські розробники пропонують на міжнародному ринку рішення для екологічних, медичних та інфраструктурних сфер. Вже 28 вересня на IT Arena відбудеться змагання стартапів — переможець отримає грошову нагороду та менторство фахівців. 

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Теги: Новини України IT-бізнес Стартап Новини Львова Новини Техно Техно
Джерело: 24 канал
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