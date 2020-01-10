Приховані функції Google Chrome, які скоро зникнуть

Chrome 79 нині, мабуть, найпопулярніший з браузерів. Однак, саме ця версія може бути останнім шансом, щоб спробувати приховані функції, що поки що працюють у браузері Chrome.

Бета-тестери Chrome помітили, що кілька функцій з Chrome 79 можуть зникнути в майбутньому релізі — Chrome 80, передає Android Police.

Отож які приховані функції все ще існують у Chrome 79? Для того, щоб увімкнути їх у Chrome, треба перейти на chrome://flags/ та використати пошук, щоб знайти потрібні прапори та встановити "увімкнено" у випадному меню.

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Режим читання

Попри тестування цієї функції протягом декількох місяців, Google планує прибрати режим читання в наступній версії Chrome. Ви все ще можете ввімкнути його в Chrome 79, встановивши для #reader-mode-heuristics та #enable-Reader-mode-in-cct прапорці "увімкнено".

Приховати запропоновані статті

Якщо ви не хочете, щоб ваші нові вікна вкладок були захаращені пропозиціями популярних статей, Chrome підготував для вас погану новину: приховування запропонованих статей у нових вікнах вкладок Chrome більше невийде. Поки що її можна активувати, відключивши прапорець #enable-ntp-remote-offers. Однак, ви все одно можете їх приховати назавжди, натиснувши на піктограму "більше" біля розділу "Статті для вас" та вибрати "приховати".

Прокрутка для навігації за історією й зміна орієнтації вкладок

Ці два варіанти навігації були вилучені з Chrome Mobile у бета-версії Chrome 80, і, ймовірно, ми їх більше не побачимо після її запуску. Перший, overscroll — це керування на основі жестів, що дає змогу рухатись назад та вперед в історії вкладки, проводячи пальцями вліво або вправо.

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Другий — перемикач для вкладок, який змінює формат вкладок з вертикальної орієнтації на горизонтальну.

Якщо ви ніколи не пробували їх, то можете увімкнути ці функції в налаштуваннях прапорців у Chrome 79. Шукайте та вмикайте #overscroll-history-navigation для прокрутки, або #enable-horizontal-tab-switcher, щоб використовувати горизонтальний перемикач на вкладках, поки він ще є.

Підтримка FTP

FTP-сервісом в Chrome користуються мало людей. Можливо, тому, що ніхто про них не знає. Тож не дивно, що Google вирішив, що більше не варто підтримувати цю функцію. Підтримка FTP у Chrome поступово припиниться протягом наступних кількох версій, починаючи з Chrome 80. Ви все ще можете увімкнути його в Chrome 80 завдяки прапорцю #enable-ftp, але цей додаток буде видалено з версії Chrome 82. Отже користуйтесь, поки можете.

До речі, якщо хочете побачити, як виглядатиме наступна версія Chrome 80, ви можете завантажити Chrome 80 beta тут.

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