Приклад для наслідування: Mac Pro 2019 здивував експертів продуманістю конструкції

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Apple Mac Pro 2019 / SlashGear

Спеціалісти лабораторії iFixit провели повну розбірку нового фірмового десктопа Apple – Mac Pro 2019. "Яблучному" пристрою вдалося приємно здивувати експертів, зокрема простою конструкцією та продуманістю корпуса.

Деталі дослідження

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"Під ніж" фахівців потрапила базова версія Mac Pro вартістю 5 999 доларів. Але з огляду на те, що вартість пристрою практично не впливає на процес його розбирання, дана процедура актуальна для будь-яких модифікацій.

Корпус

"Розтин" корпусу не вимагає наявності спеціальних викруток: досить потягнути за верхню відкидну ручку, і кришка легко зніметься. Apple постаралася мінімізувати кількість дротів в корпусі пристрою, використовуючи контактні майданчики. Наприклад, кнопка живлення, передає сигнал на включення PC через чотири розташованих по колу "п'ятачка".

Оперативна та вбудована пам'ять

Демонтаж оперативної пам'яті не складний – експерти відзначили, що доступ до всіх компонентів нічим не ускладнений. Для фіксації плат, встановлених в роз'єми PCI-Express, передбачений єдиний замок.

 

 

Примітно, що при покупці Mac Pro варто відразу ж звертати увагу на бажану ємність встановленого SSD-накопичувача, оскільки він "зашитий" в чіп безпеки T2 і самостійна його заміна в подальшому буде неможлива.

Охолодження

За охолодження Mac Pro відповідають відразу три вентилятора, розташованих на фронтальній стороні корпусу. Їх завдання – надувати холодне повітря. Ще один кулер, розміщений на тильній стороні та виконує роль витяжки. Яких-небудь додаткових кулерів для процесора або графічного прискорювача, як і пилових фільтрів, конструкцією не передбачено.

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Висновки експертів

За шкалою ремонтопридатності iFixit поставили Mac Pro (2019) дев'ять балів з десяти можливих. Комп'ютер легко підлягає ремонту, оскільки комплектуючі кріпляться без використання клею, а більшість елементів змінюються без вузькоспеціалізованого інструменту. Більш того, більшу частину деталей десктопа можна замінити самостійно.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Apple Ґаджети
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