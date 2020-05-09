Прикраса, що врятує життя: намисто з прихованим сенсором швидко перевірить серцевий ритм

Аномальне серцебиття, також відоме, як миготлива аритмія, вважається однією з головних причин інсультів. Часто воно не має симптомів, тому залишається непоміченим. Нове експериментальне ЕКГ-намисто покликане зробити процес його діагностики швидким та безпроблемним.

Створене командою з Університету Східної Фінляндії, намисто розраховане на людей, схильних до ризику фібриляції передсердь. По суті це ланцюжок з підвіскою, яка має прихований ЕКГ-датчик.

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Як працює ґаджет

Щоб перевірити частоту пульсу, досить запустити додаток на смартфоні і затиснути підвіску між руками або притиснути її долонею до грудей. Аби виміряти сердечний ритм сенсорус потрібно 25 секунд. Через додаток інформація про надходить на хмарний сервер, де його аналізом займаються алгоритми на основі штучного інтелекту. Якщо фіксується миготлива аритмія, протягом декількох секунд пацієнт і його лікар отримують повідомлення про це.

Технологію протестували на 145 дорослих добровольцях. Вони вимірювали свій серцевий ритм намистом і паралельно проходили традиційний тест на електрокардіографі. Коли справа дійшла до діагностики миготливої ​​аритмії, обидва методи показали високу вірогідність – хоча безсумнівний плюс тесту за допомогою намиста полягає в можливості провести його в будь-якому місці і в будь-який час.

Висновки команди будуть представлені на науковій платформі ESC EHRA Essentials 4 You. Можливо такий ґаджет незадовго можна буде придбати для особистого використання.

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