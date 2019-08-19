Який принтер обрати для дому: корисні поради

Принтери стали вже звичним явищем в будь-якому домі, а уявити офіс без цього пристрою взагалі неможливо. Однак, на ринку так багато пропозицій, що в них легко можна загубитися. Тож який принтер обрати для дому?

Головні недоліки "старих" принтерів.

Донедавна одним із факторів, який відлякував багатьох та стримував від покупки принтера собі для дому, була висока вартість розхідних матеріалів. А міняти картриджі доводилося доволі таки часто.

Цей недолік виправила технологія так званої "безперервної подачі чорнил". Такі принтери не мають картриджів як таких, а якщо немає картриджів – немає необхідності їх міняти. Чорнила подаються просто на голівку принтера зі спеціальних ємностей-донорів, які, при необхідності, легко поповнити.

Така технологія надійна та перевірена часом. У чому мали нагоду переконатися й українські користувачі. Компанія Canon доводить її ефективність ось уже 4 роки на нашому ринку.

Серед основних переваг такої технології: вартість друку, відсутня необхідність часто докупляти розхідні матеріали, і висока якість роздрукованих документів, як чорно-білих так і кольорових.

Основні переваги принтерів Canon Pixma G3411

Зокрема, принтер Pixma G3411 має компактні розміри, простий у використанні і наділений додатковими цікавими функціями. Такий принтер чудово підійде не лише для дому, але й для невеликого офісу. Окрім того, Pixma G3411 поєднує в собі одразу три пристрої:

принтер;

сканер;

копір.

Однієї заправки чорнил вистачає на 6 тисяч чорно-білих або 7 тисяч кольорових роздрукованих сторінок. Також в комплекті із самим пристроєм йде додаткова баночка чорних чорнил, таким чином користувач отримує ресурс принтера "з коробки" – на 12 тисяч чорно-білих документів.

Швидкість друку – 8 монохромних або 5 кольорових сторінок за одну хвилину. Так само за хвилину принтер зможе роздрукувати фотографію розміром 10х15 см.

Якість друку. Та головна відмінність і перевага перед конкурентами не в швидкості, а у високій якості друку, яку забезпечує фірмова технологія FINE з гібридною системою подавання чорнил: чорного – для чіткого тексту, кольорових пігментів – для яскравих фотографій, без полів, аж до формату A4.

Підключення до інших пристроїв. Цікава деталь: друкувати, сканувати документи можна прямо зі свого смартфона чи планшета, або з "хмари". Достатньо лише встановити супутній мобільний додаток Canon PRINT для iOS та Android. Авжеж, пристрій можна під’єднати і до стаціонарного комп’ютера через звичайний USB.

Багатофункціональний пристрій Canon Pixma G3411 стане незамінним помічником вдома, якщо ви часто друкуєте, хочете заощадити на картриджах і отримати при цьому високу якість друку.