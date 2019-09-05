Як вибрати принтер для дому: корисні поради

Нині значно простіше встановити принтер вдома чи в офісі, аніж бігти і шукати копіцентр. Однак. На ринку зараз широке розмаїття моделей, як обрати найбільш оптимальну модель?

Техно 24 підготував детальні поради про те, як вибрати принтер у співвідношенні "ціна-якість-зручність".

Цікаво: Ґаджети для школи: скільки коштує зібрати школяра

Який принтер кращий: струменевий чи лазерний

Вибираючи між струменевим та лазерним принтером, рекомендуємо зупинитися на першому варіанті. За ціною чорно-білого лазерного принтера можна отримати струменевий кольоровий варіант.

Струменевий принтер ідеальний для роботи з документами — рефератами й звітами. До того ж він якісно друкує кольором на паперах різної щільності. Нині струменевий принтер — це надійний і економічний пристрій для домашнього та бізнес-друку.

Економічність

Радимо вибирати безкартриджні струменеві принтери з вбудованими ємкостями для чорнил замість картриджів. По-перше, стартового комплекту чорнил вистачить у середньому на 12 000 сторінок А4 формату. А це майже 24 упаковки звичайного офісного паперу. Саме, струменеві безкартриджні у 25 разів вигідніші за картриджні побратими.

По-друге, в таких пристроях найнижча собівартість друку в порівнянні з іншими технологіями друку. Наприклад, пристрої з серії "Фабрика друку Epson", відрізняються рекордно низькою собівартістю друку і комплектом витратних матеріалів, розрахованих на декілька років роботи.

По-третє, ціна самого принтера не висока. У діапазоні 3-4 тисячі гривень можна придбати компактний та доступний за ціною принтер. Від 5 тисяч гривень — вибрати серед багатофункціональних пристроїв (БФП) з можливістю прямого друку через Wi-Fi. Простіше кажучи, отримаєте "три в одному": принтер, сканер й копір.

Як вибрати принтер для дому

Крім цього, слід звернути увагу на тип струменевого друку: п'єзоелектричний або термоструменевий. Наприклад, стаціонарна п'єзоелектрична друкарська головка, не є витратним матеріалом і розрахована на весь термін служби принтера. У виробників з термоструменевою технологією друку — головка служить витратним матеріалом, який спричинить додаткові грошові витрати.

Читайте також: Xiaomi представила новий "дальнобійний" електровелосипед Himo C16

Ще важливо, оскільки принтер споживає електроенергію. І тут ще одна перевага на користь струменевих пристроїв, які використовують у 30 разів менше, ніж аналогічні за продуктивністю лазерні пристрої. Слід орієнтуватися на споживану потужність 10-15 Вт. Економічно, особливо з постійною зміною цін. Саме час й дитину привчати до дбайливого ставлення до природних ресурсів.

Звертаємо увагу на якість фарб

Якість

Виробники стандартно пропонують високу якість друку. Проте, залежно від призначення документа, якщо це чернетка — можна виставити в драйвері відповідну опцію й принтер витратить менше чорнила. Звертайте увагу на налаштування друку в драйвері (ПО).

Техніці не все одно, якими чорнилом її будуть заправляти і якої якості буде папір. Важливо використовувати оригінальні чорнила. Лише у цьому разі принтер прослужить довго й надійно.

Ринок пропонує великий асортимент офісних паперів, але для того, щоб пристрій працював без перебоїв, завжди обирайте якісний.

Простота використання

Обравши безкартриджний струменевий пристрій, ви здивуєтесь легкості роботи. Для заправлення безкартриджного потрібно просто залити чорнило з контейнерів певного кольору в відповідну ємність. А щоб не переплутати в яку саме заливати, наприклад, у "Фабриці друку Epson" передбачена функція заправки за принципом замку з ключем.

Читайте також: Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити

Контейнер із чорнилом певного кольору підійде тільки до своєї ємності, тому ви точно впораєтеся. У цій же серії пристроїв не варто боятися проливання: заправка без протікання відрегульована виробником. Таким чином, самостійно дозаправити дуже легко. Цей процес покроково описаний в інструкції. Тому, радимо обов'язково її читати.

Продуктивність і ергономіка

Принтер повинен бути компактними і займати мало місця на столі школяра. Важливий низький рівень шуму, щоб не перевищувати допустимих норм для слуху і не відволікати від шкільних завдань.

Сервісне обслуговування

Як правило, офіційна гарантія від виробників стандартна — 12 місяців. У випадку з безкартриджними пристроями, термін прив'язується до одного року експлуатації або до певного тиражу надрукованих сторінок в залежності від того, що настане першим. У деяких виробників, крім стандартної гарантії, є можливість купити розширену — на два, три або чотири роки.

Важливо пам'ятати, що обов'язкова умова гарантії виробника — це використання тільки оригінальних витратних матеріалів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно