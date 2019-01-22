Приват 24 зазнав істотних змін

Додаток "ПриватБанку" – Приват 24 – отримав оновлену версію. Серед головних нововведень – можливість додати в сервіс картки інших банків. При цьому будуть доступні такі послуги: переклад за рахунками, поповнення мобільного, оплата комуналки тощо.

Про це пише ain.ua.

Також відбулись зміни і в зовнішньому вигляді додатку. В оновленій версії акцент роблять на рахунок – він виведений на головний екран, а переглянути його можна свайпом.

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Інші нововведення Приват 24

Аналітика витрат; Шаблони; Пошук за додатком.

Наразі оновлена версія для користувачів не доступна. Додатки на iOS і Android в рамках бета-тестування запрацюють наприкінці березня.

Також у "ПриватБанку" завили, що працюють над інтеграцією голосового помічника Google Assistant в Приват 24. За задумом розробників, він має розповідати про курси валют, кількість коштів на рахунку тощо. Наразі розробники чекають, коли Google офіційно додасть підтримку української мови.

Тепер у Приват 24 можна додавати картки інших банків

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