Приват 24 зазнав істотних змін

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Приват 24 зазнав істотних змін
Приват 24 зазнав істотних змін

Додаток "ПриватБанку" – Приват 24 – отримав оновлену версію. Серед головних нововведень – можливість додати в сервіс картки інших банків. При цьому будуть доступні такі послуги: переклад за рахунками, поповнення мобільного, оплата комуналки тощо.

Про це пише ain.ua.

Також відбулись зміни і в зовнішньому вигляді додатку. В оновленій версії акцент роблять на рахунок – він виведений на головний екран, а переглянути його можна свайпом.

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Інші нововведення Приват 24

  1. Аналітика витрат;
  2. Шаблони;
  3. Пошук за додатком.

Наразі оновлена версія для користувачів не доступна. Додатки на iOS і Android в рамках бета-тестування запрацюють наприкінці березня.

Також у "ПриватБанку" завили, що працюють над інтеграцією голосового помічника Google Assistant в Приват 24. За задумом розробників, він має розповідати про курси валют, кількість коштів на рахунку тощо. Наразі розробники чекають, коли Google офіційно додасть підтримку української мови.

Приват 24 зазнав істотних змін

Тепер у Приват 24 можна додавати картки інших банків 

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Теги: Техно IT-бізнес Приватбанк
Джерело: Техно
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