Приват повертає гроші користувачам за підписку на Apple Music

Приватбанк нараховує кешбек у розмірі 50 гривень усім своїм клієнтам, які оформлюють підписку на Apple Music через програму мобільного банкінгу "Приват24". Кошти повертають на картку Mastercard.

Як сказано на офіційному сайті банку, таким чином вони намагаються боротись із піратським контентом в Україні.

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"Ми інвестуємо в те, щоб перемогти піратство в Україні, зробити споживання легального контенту модним", – пояснив ініціатив

у директор з інновацій "Приватбанку" Єгор Аветісов.

Як скористатись кешбеком:

Потрібно оновити додаток Privat24 до останньої версії У меню "Сервіси" обрати пункт Apple Music і відповісти ствердно на запит доступу Оформити підписку

Якщо оформити підписку до 20 червня, то кешбек надійде на рахунок в останню п’ятницю місяця. Якщо ж після — в останню п’ятницю наступного місяця.

Користувачам повернуть 50 гривень кешбеку

До речі, для нових користувачів вартість підписки Apple Music складе 49 центів (приблизно 15 гривень) за перші три місяці.

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