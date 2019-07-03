Приватбанк випускає віртуальні картки: переваги та недоліки

"Приватбанк" запустив миттєвий випуск віртуальних банківських карт через додаток "Приват24". Вона є повноцінною банківською міжнародною карткою, яка може бути як у гривні, так і в іноземній валюті.

Що таке віртуальна карта і які її переваги

Віртуальна карта – це спеціальна банківська платіжна картка, призначення виключно для здійснення платежів в інтернеті. Віртуальною карта називається тому, що має лише платіжні реквізити, необхідні для здійснення оплати, але не випускається у пластиковому вигляді.

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Як повідомляє прес-служба "Приватбанку", на відміну від Інтернет-картки, віртуальна картка є повноцінною банківською міжнародною карткою. Відтак нею можна буде розраховуватися в магазинах, а також знімати готівку, купувати квитки та отримувати всі банківські послуги.

Основною перевагою віртуальної карти є її надійність. За словами розробників, використання віртуальної карти зробить платежі в інтернеті більш безпечними.

До недоліків можна віднести неможливість використання карти у звичайних магазинах та банкоматах, а також те, що не всі люди можуть вільно користуватися інтернет-банкінгом.

Як оформити віртуальну карту

Оформити віртуальну картку можна у beta-версії "Приват24" через меню "Гаманець" –> "Додати картку". У меню картки можна отримати реквізити та ПІН-код – вони прийдуть клієнту на фінансовий номер телефону. Для розрахунків у магазинах та закладах картку потрібно додати у віртуальний гаманець Apple Pay чи Google Pay.



Оформити віртуальну картку можна у beta-версії "Приват24"

До слова, "Приватбанк" випускає у віртуальному вигляді: дебетові картки для виплат та картки "Універсальна" з можливістю встановлення кредитного ліміту. Крім цього, віртуальну картку можна оформити в іноземній валюті. Тарифи на віртуальні картки ідентичні тарифам на звичайні пластикові картки.