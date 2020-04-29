Прийшов час купити новий iPhone. Вибір очевидний

Те, чого чекали кілька років, нарешті відбулося. Тріумфальне повернення iPhone SE в новому образі.

Без традиційної спеціальної презентації – сторінка з новим iPhone просто з'явилася на офіційному сайті Apple і це був ефект бомби, що розірвалась!

Світові медіа вважають, що новий iPhone SE стане найбільш продаваним у цьому році. Дані про перші передзамовлення в Китаї це підтверджують: за кілька годин заявки залишили сотні тисяч осіб.

Головна причина цьому – ніколи ще можливість стати власником останньої моделі iPhone не була такою доступною.

Ціна новинки стартує від 14 999 гривень. І без того прийнятна вартість на початок офіційних продажів стане ще приємнішою – лише до 11 травня у всіх авторизованих магазинах його можна буде придбати з додатковою вигодою в 500 грн! Але кількість акційного товару буде обмеженою.

Новий iPhone SE виконаний в улюбленому для багатьох класичному дизайні. А в середині – найпотужніший процесор серед всіх пристроїв Apple – A13 Bionic, який встановлений також у iPhone 11 і 11 Pro. Новинка представлена в трьох кольорах: чорному, білому і (PRODUCT) RED. Їй повернули культову кнопку "Home" зі сканером відбитка пальців Touch ID v2. Компактний iPhone SE має зручний екран в 4,7 дюйма з Retina HD. Серед інших переваг: основна камера з режимом "Портрет" і зйомкою відео в 4К. Крім того, iPhone SE підтримує бездротову зарядку і другий номер через технологію e-SIM.

Всі ці флагманські характеристики ніколи ще не були такими доступними. Тому, журналісти і блогери прогнозують дефіцит нового iPhone SE і рекомендують поквапитися і зробити попереднє замовлення, щоб забрати новинку в бажаному кольорі та об'ємі пам'яті, а найголовніше з додатковою вигодою в 500 грн:

У сучасному світі змінюється все, крім одного – компанія Apple знову випустила новий iPhone, який стане справжнім бестселером.