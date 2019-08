The international 2019: призовий фонд перевищив 33 мільйони доларів

У Китаї стартував турнір The international 2019. Це чемпіонат із комп’ютерної гри Dota 2, який організовує компанія Valve. Наразі відбуваються перші групові матчі.

The international 2019: призовий фонд

Цікаво, що призовий фонд чемпіонату перевищив позначку в 33 мільйони доларів. Це найбільший призовий фонд в історії кіберспорту. При чому це ще не максимум – сума продовжить рости до кінця The International 2019. Призовий фонд поповнюють звичайні гравці.

Головний приз становить 15 мільйонів доларів. За нього борються 18 команд, зокрема українська команда Natus Vincere.

Не обійшлося і без казусів. Перші матчі групового етапу довелось затримати через технічні неполадки на місці проведення.

The international 2019: графік

Перший ігровий день, 15 серпня:

04:00 Team Secret 2:0 Alliance

04:00 Team Liquid 0:2 Newbee.TI9

04:00 PSG.LGD 2:0 Chaos

04:00 TNC Predator 2:0 Keen Gaming

07:30 Vici Gaming 2:0 Royal Never Give Up

07:30 Virtus.pro 2:0 Ninjas in Pyjamas

07:10 Evil Geniuses 0:2 Fnatic

07:30 OG 1:1 Natus Vincere

10:00 Team Liquid – Chaos

10:15 TNC Predator – Mineski

10:00 PSG.LGD – Keen Gaming

10:15 Team Secret – Newbee.TI9

11:30 Virtus.pro – Royal Never Give Up

11:30 Evil Geniuses – Natus Vincere

11:30 OG – Infamous

11:30 Vici Gaming – Fnatic

14:00 Team Secret – Team Liquid

14:00 PSG.LGD – TNC Predator

14:00 Alliance – Chaos

14:00 Keen Gaming – Mineski

Другий ігровий день, 16 серпня:

04:00 Virtus.pro – Vici Gaming

04:00 Evil Geniuses – OG

04:00 Ninjas in Pyjamas – Fnatic

04:00 Natus Vincere – Infamous

06:30 TNC Predator – Alliance

06:30 PSG.LGD – Newbee.TI9

06:30 Team Secret – Keen Gaming

06:30 Team Liquid – Mineski

09:00 Evil Geniuses – Royal Never Give Up

09:00 Virtus.pro – Natus Vincere

09:00 OG – Ninjas in Pyjamas

09:00 Vici Gaming – Infamous

11:30 Team Liquid – PSG.LGD

11:30 Alliance – Keen Gaming

11:30 Chaos – Mineski

11:30 TNC Predator – Newbee.TI9

14:00 Vici Gaming – Evil Geniuses

14:00 OG – Royal Never Give Up

14:00 Fnatic – Infamous

14:00 Ninjas in Pyjamas – Natus Vincere

Третій ігровий день, 17 серпня:

04:00 Team Secret – TNC Predator

04:00 Alliance – Newbee.TI9

04:00 Chaos – Keen Gaming

04:00 PSG.LGD – Mineski

06:30 Virtus.pro – OG

06:30 Ninjas in Pyjamas – Royal Never Give Up

06:30 Fnatic – Natus Vincere

06:30 Evil Geniuses – Infamous

09:00 TNC Predator – Chaos

09:00 Team Liquid – Alliance

09:00 Newbee.TI9 – Keen Gaming

09:00 Team Secret – Mineski

11:30 OG – Fnatic

11:30 Royal Never Give Up – Natus Vincere

11:30 Vici Gaming – Ninjas in Pyjamas

11:30 Virtus.pro – Infamous

14:00 Team Secret – PSG.LGD

14:00 Team Liquid – Keen Gaming

14:00 Newbee.TI9 – Chaos

14:00 Alliance – Mineski

Четвертий ігровий день, 18 серпня:

04:00 Virtus.pro – Evil Geniuses

04:00 Ninjas in Pyjamas – Infamous

04:00 Royal Never Give Up – Fnatic

04:00 Vici Gaming – Natus Vincere

06:30 Team Liquid – TNC Predator

06:30 Team Secret – Chaos

06:30 PSG.LGD – Alliance

06:30 Newbee.TI9 – Mineski

09:00 Vici Gaming – OG

09:00 Virtus.pro – Fnatic

09:00 Evil Geniuses – Ninjas in Pyjamas

09:00 Royal Never Give Up – Infamous

Що відомо про The International 2019?Це щорічний чемпіонат з кіберспорту. У 2019 році він проходить з 15 по 25 серпня в Шанхаї. На турнірі виступлять 18 команд. Вони змагаються між собою за звання найкращої кібеспортивної команди Dota 2.

