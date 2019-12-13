Катастрофа для Apple: продажі iPhone в Китаї впали більш ніж на третину

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Apple втрачає ринок в Китаї / thenextweb

Компанію Apple люблять в Китаї, і цей ринок завжди був для неї дуже важливим. Однак загострення торгової війни між США і Китаєм, яке позначилося на компанії Huawei, призвело до того, що китайці стали менше купувати смартфонів Apple і більше – смартфонів Huawei.

Падіння продажів iPhone

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Загалом, в листопаді продажі iPhone в Піднебесній впали більш ніж на 35%. У період з вересня по листопад зниження поставок склало 7,4%.

Як підсумок – частка Apple на китайському ринку смартфонів знизилася з 7% до 5%, а Huawei захопила рекордні 42% ринку. Як розвиватиметься ситуація далі, поки неясно.

До слова, минулого року ринкова частка Apple в преміальному сегменті ринку смартфонів Китаю скоротилася з 81,2% до 54,6%.

Якщо дивитися на ситуацію більш глобально, то менша кількість продажів Apple означає меншу кількість клієнтів для фірмового магазину додатків та потокового контенту. Перехід на дорожчі телефони китайських брендів також призвів до більшого проникнення цих гаджетів на закордонні ринки. Наприклад, поставки Huawei в Європу стабільно зростали протягом 2019 року.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Китай Apple
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