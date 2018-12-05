Експерти назвали лідерів за продажами смартфонів

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Продажі смартфонів Huawei значно зросли
Продажі смартфонів Huawei значно зросли / Gadgetbyte Nepal

За даними аналітиків Gartner, у третьому кварталі 2018 року на ринку смартфонів найбільше продажів було у китайських компаній Huawei та Xiaomi. Також спеціалісти відзначили, що гіганти Apple та Samsung не отримали приросту в продажах.

Про це повідомляється на офіційному сайті Gartner.

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У третьому кварталі ринок смартфонів зріс лише на 1,4%, у кількісному співвідношенні виробникам вдалося продати 389 мільйонів девайсів.

Apple майже залишилася на місці – зростання склало 0,7%. Продажі Samsung впали на 14% в річному обрахуванні. Причиною цьому стали слабкі продажі флагманів Galaxy S9 та Galaxy Note 9, стверджують аналітики.


Продажі смартфонів Samsung знизилися

Проте добрі показники в китайських виробників. Приміром, Huawei збільшила продажі на 43%, при цьому китайський вендор притул наблизився до Samsung. Експерти стверджують, що за це варто дякувати ґаджетам суббренду Honor. За словами аналітиків, Huawei доклала чималих зусиль на ринках Близького Сходу, Азії та Тихого океану, а також Африки. Наприклад, в Індії є величезний ринок користувачів простих телефонів, які масово купують відносно доступні пристрої бренду Honor.

Хоча в Samsung продажі падають, гігантські масштаби виробництва дозволили компанії все ще залишитися лідером. Samsung продала у третьому кварталі 73,36 мільйона ґаджетів, хоча ще торік ця цифра сягала 85,605 мільйона.

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Huawei відзвітувала про 52,218 мільйона (36,5 мільйона роком раніше). Apple демонструє показник 45,74 мільйона (45,44 мільйона роком раніше). Xiaomi збільшила продажі з 26,85 мільйона до 33,219 мільйона. Четверте місце посіла ще одна китайська компанія Oppo з показниками 30,563 мільйона (29,449 мільйона роком раніше).

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Теги: Техно Смартфони Samsung IT-бізнес Huawei
Джерело: Техно
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