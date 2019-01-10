"Продуктивність нікудишня": очільник NVIDIA розкритикував нові відеокарти AMD Radeon VII

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Женьсюнь Хуан
Женьсюнь Хуан / Фото з вільних джерел

Презентація відеокарти AMD Radeon VII на CES 2019 не залишилася непоміченою в "зеленому" таборі. Очільник NVIDIA Женьсюнь Хуан у інтерв’ю виданню PCWorld прокоментував анонс новинки конкурента та назвав нову відеокарту "розчаруванням".

Про це повідомляє Overclockers.

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"Продуктивність нікудишня і в ній немає нічого нового. Немає трасування променів, немає штучного інтелекту. Є 7-нанометровий техпроцес і пам'ять HBM, завдяки чому вона ледь встигає за NVIDIA GeForce RTX 2080. І якщо ми включимо DLSS – ми роздавимо її. Включимо трасування променів – зламаємо її", – зауважив голова NVIDIA.

AMD Radeon VII
AMD представила відеокарту Radeon VII

Справедливо зазначити, що з трасуванням променів і згладжуванням DLSS ситуація вельми неоднозначна. Розробники відеоігор все ще не поспішають активно використовувати їх в нових проектах. Та й сама AMD вже підтверджувала роботу над апаратними та програмними рішеннями для прискорення трасування променів, однак не прагне впроваджувати "технологію заради технології".

Споживачі не побачать великої користі (від трасування променів), оскільки інші частини екосистеми ще не готові,
– зазначила глава AMD Ліза Су.

Виконавчий директор NVIDIA також виступив з жорсткою критикою технології AMD FreeSync, заявивши, що вона "ніколи не доводила свою працездатність".

Як ви знаєте, це ми винайшли область адаптивної синхронізації. Правда в тому, що більшість FreeSync-моніторів не працює. Вони не працюють навіть з графічними картами AMD,
– підкреслив Женьсюнь Хуан.

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Теги: Техно Ґаджети Відеокарти CES 2019 AMD NVIDIA
Джерело: Техно
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