Прогнози 2020: які зміни відбудуться на ринку новітніх технологій в Україні

Світ технологій розвивається дуже динамічно. Не менше змін чекає на нас і в цьому році. Як буде розвиватись IT-бізнес в Україні, які зміни відбудуться в онлайн-спілкуванні, та які нові моделі смартфонів побачимо у 2020 році? Про це Техно 24 розповіли представники ключових гравців на ринку технологій.

Карина Кірпічова, директор із продажів ОРРО Україна

У 2020 році ми плануємо розширювати модельний ряд, представлений в Україні, оскільки бачимо великий попит на смартфони бренду ОРРО. Нами цікавляться, про нас питають, наші смартфони купують. Глобально, наступний рік стане для компанії роком потужних презентацій.

До теми: Бізнес в Україні 2019: як минув рік для ключових гравців на ринку технологій

За тизерами та інформацією, яка є на ринку, бачимо, що 2020 рік буде надзвичайно конкурентним у галузі мобільних пристроїв. Все більше компаній працюють над гнучкими смартфонами, смарт-аксесуарами чи технологічними новинками у сфері штучного інтелекту. Саме тому конкуренція на ринку буде, тим паче, що у 2019 світові продажі смартфонів вперше продемонстрували зростання за останні два роки.

Карина Кірпічова, OPPO Україна

Наприкінці року, на заході OPPO INNO DAY 2019, компанія ОРРО анонсувала створення та підтримку багатопортальної екосистеми смарт-пристроїв, у якій смартфони – основна точка доступу. Це глобальна стратегія, і ми сподіваємося, що до неї в подальшому буде активно підключена і Україна у зв’язку з розвитком 5G-технологій.

Андрій Яворський, віцепрезидент по стратегії і технологій GlobalLogic

2020 рік є знаковим для компанії, адже ми будемо відзначати двадцятиріччя. Зараз потроху підводимо підсумки діяльності, а також ставимо нові цілі. У 2019 ми увійшли в трійку лідерів IT-індустрії в Україні, з нами співпрацюють вже понад 4500 інженерів по всій Україні.

Щорічно IT-індустрія зростає в середньому на 20%, а компанія традиційно випереджає темпи зростання ринку. У нас немає підстав думати, що в 2020 році буде по-іншому.

Ірина Волк, генеральний менеджер Dell Technologies в Україні, Білорусі, Молдові та країнах Кавказу

Для цифрових процесів дані відіграють роль палива, а паливо потребує належного захисту. Тому ми очікуємо, що у 2020 в Україні збільшуватиметься зацікавлення комплексними інфраструктурними рішеннями, надійними, захищеними і гнучкими водночас.

Посилюватиметься тренд на спрощення управління ІТ-інфраструктурою та комп'ютерними парками. Наразі ми розпоряджаємося різноманітними даними: великими даними, метаданими, структурованими й неструктурованими даними; тими, що перебувають у хмарах, на периферії або в опорних дата-центрах. Тому все гостріше поставатимуть питання щодо прозорості та зручності роботи із ними, а також їхнього захисту. Із 2020 року ІТ-директори надаватимуть пріоритетного значення видимості даних.

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Розвиток IoT (Internet of Things – інтернет речей) та можливе запровадження 5G в Україні посилить попит на рішення для периферійних обчислень, необхідних для обробки даних ближче до підключених пристроїв. Відповідно до звіту IDC, до 2025 року майже третину глобальної датасфери складатимуть дані із систем відеоспостереження, сигналів від IoT-пристроїв, метаданих, ігор і розваг.

Триватиме розбудова хмар і мультихмарної стратегії. Відповідно до прогнозів IDC, до 2021 року понад 90% підприємств по всьому світу використовуватимуть комбінацію, що включає локальні та/чи спеціалізовані приватні хмари, декілька публічних хмар та існуючі платформи.

Набиратиме популярності модель гнучкого споживання ("aaS" – as a Service), коли замовник сплачує за послуги в міру споживання або за передплатою.

Ірина Волк, Dell

У 2019 році екологія привернула увагу суспільства завдяки екоактивістам, зокрема, Греті Тунберг. Утім немає підстав уважати, ніби це обернеться черговим "хайпом". Бізнес має бути відповідальним й надавати користь суспільству, це має бути частиною корпоративного ДНК, особливо коли йдеться про технологічну галузь. Хоча б тому, що електронні відходи це одна з найбільших категорій сміття - 50 мільйонів тон щороку, і це виглядає як 4,5 тисяч Ейфелевих веж. 2020-й рік може стати переламним для розвитку концепції сталого розвитку (sustainable development).

Ця концепція покликана забезпечити високу якість життя сучасних і майбутніх поколінь та відображає розроблену провідними світовими вченими модель, котра базується на трьох аспектах: економічному, соціальному й екологічному. Технологічна галузь відіграватиме визначну роль у зміні підходів до ефективного й відповідального використання ресурсів, адже технологічний прогрес має спрямовуватися на покращення якості життя.

Оновлена стратегія Dell – Progress Made Real

Що стосується Dell Technologies, то ми прагнемо використовувати свій статус глобального виробника, свій широкий портфель технологій, свій експертний потенціал на реалізацію соціальних, екологічних та технологічних ініціатив, покликаних зробити життя кращим. Цього року ми представили нашу оновлену стратегію – "Progress Made Real".

Інна Ліванова, керівник напряму продажів HONOR Ukraine

Наш ключовий пріоритет – зміцнення позицій на ринку. Зараз рітейл робить ставку на Customer experience, тому ми будемо продовжувати фокусуватися на інноваційних підходах у комунікації зі споживачем у точках продажів.

Інна Ліванова, HONOR Ukraine

За динамікою 2019 року, ми бачимо, що зростання ринку смартфонів сповільнилося. Позитивний прогноз: динаміка залишиться колишньою завдяки появі на ринку України нових брендів. Дуже багато продовжує залежати від економічної та політичної ситуації, яка буде впливати на платоспроможність населення та споживчі сценарії використання смартфонів.

Атанас Райков, старший директор з розвитку бізнесу Viber в СНД, ЦСЄ, країнах Близького Сходу та Північної Африки

Зараз ми прагнемо з програми для безпечного спілкування трансформуватися в уніфіковану і унікальну платформу. З її допомогою користувач зможе вирішувати всі свої щоденні завдання: замовляти їжу, одяг, таксі, купувати квитки в кіно.

Viber амбітно прагне стати головним додатком в вашому телефоні, щоб можна було звільнити свій смартфон від десятків непотрібних програм. Наприклад, ви літаєте раз на місяць і для цього відкриваєте додаток для пошуку квитків. В такому випадку навіщо вам встановлювати його на телефон, якщо функція покупки авіаквитків буде інтегрована в ваш месенджер? Це загальний тренд нашої сфери – допомогти користувачам вирішити якомога більше завдань в рамках однієї програми.

Атанас Райков,Viber

Нам важливо, щоб люди якомога частіше користувалися Viber і отримували задоволення від розмов і чатів зі своїми близькими, маючи можливість вирішувати свої повсякденні завдання там же.

Є намір і далі розвивати партнерську екосистему в Україні і працювати з українським бізнесом. Ми можемо допомогти локальним брендам в просуванні їхнього продукту і налагодженні контактів з споживачами.

Не дивлячись на стрімке зростання кількості сервісів, які надає Viber, розширення функціоналу, запуск платежів, основним нашим пріоритетом залишається забезпечення безпеки спілкування наших користувачів і приватність їхніх даних.

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