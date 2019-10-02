Як автоматизувати процеси в компанії та зробити бізнес успішнішим?

На сьогоднішній день контроль більшості процесів у великих компаніях можна автоматизувати. Приміром, М2М-технології дають змогу відслідковувати практично всі процеси без прямого втручання людини, щоб оптимізувати витрати та підвищити ефективність бізнесу.

Що таке М2М та як це працює? Усе просто: машини за допомогою М2М-технології можуть взаємодіяти одна з одною, а М2М-SIM-карткам забезпечують їм постійний доступ до інтернету.

Пристрої "інтернету речей", які обладнані такими картками, здатні самі обмінюватися даними: передавати показники лічильників води, світла чи газу від споживачів до центру обробки інформації компаній-постачальників.

М2М-технології знаходять застосування в різних галузях: торгівлі, фінансах, логістиці, охороні, сфері послуг.

Дуже важливим для компаній є вміння оперувати всім цим обсягом даних, контролювати процес, так би мовити, з "одного вікна". Компанія "Київстар" пропонує зручні М2М-тарифи та єдина серед українських операторів надає для управління М2М спеціалізовану онлайн-платформу.

Центр управління інтернетом речей – сервіс, який дає змогу відстежувати стан і керувати SIM-картками в приладах дистанційно, у режимі реального часу і за допомогою одного онлайн-інтерфейсу – чи то зі стаціонарного комп’ютера, чи прямо зі свого смартфона, аби був доступ до інтернету.

Що таке Jasper та чому це допоможе вашому бізнесу? Платформа Jasper надає можливість клієнту самому встановлювати індивідуальні та масові налаштування у своїй базі SIM-карток, щоб блокувати чи активувати послугу, визначити ліміти, згрупувати "сімки". Усе це полегшує роботу тих, хто керує величезним парком М2М- SIM-карток, та значною мірою автоматизує контроль над ними.

Сервіс дає змогу інтегрувати центр керування Jasper з внутрішніми системами клієнтів і, таким чином, управляти своїми послугами та SIM-картками в одному зручному інтерфейсі.

Що від цього отримає ваша компанія? Вигода для компанії – заощаджені час і гроші, а також можливість швидко масштабувати бізнес-процеси без втрати інформації з приладів і сенсорів, що під’єднані до єдиної платформи керування.

Керуйте обладнанням та пристроями через мобільну мережу та контролюйте встановлені в них SIM-картки в онлайн-режимі з єдиного вікна – з вигодою для себе та свого бізнесу.