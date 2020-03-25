Як тримати зв'язок з рідними та колегами під час карантину: 10 програм для відеоконференцій

Робота в умовах карантину часто потребує налагодження зв'язку зі співробітниками. Для цього найкраще підійдуть програми для відеоконференцій. крім того, вони допоможуть вам залишатися на зв'язку з рідними. Ми підготувати для вас 10 безкоштовних програм та додатків, які дозволять швидко налаштувати відеоконференцію на ПК чи смартфоні.

Зібрані тут додатки допоможуть легко налаштувати відеоконференцію. Всі вони прості в користуванні та мають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Детальних інструкцій щодо встановлення та налаштування кожного додатку наводити не потрібно, однак, зазначимо, що всі користувачі, які хочуть налаштувати відеоконференцію, повинні використовувати один і той самий додаток.

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Zoom

Це, мабуть, один з найбільш відомих та популярних додатків, який поступається популярністю хіба що Skype. Сервіс відмінно підходить великим компаніям, для яких важливо підтримувати зв'язок між великою кількістю осіб.



Zoom – зручна програма для відеоконференцій

Платформи: веб, Windows, macOS, Linux, Android, iOS.

Кількість учасників: до 100.

Тривалість конференції: до 40 хвилин.

Демонстрація екрану: підтримується.

Запис бесіди: локально на пристрої.

Функція відправки файлів: є.

Служба підтримки: є.

Windows

Google Play

App Store

Facebook Messenger

Популярний месенджер Facebook теж дозволяє спілкуватися через відеозв'язок. Розмір конференції може досягати 50 осіб, але після підключення сьомого учасника на екрані буде видно лише поточного спікера.

Платформи: веб, Windows, Android, iOS.

Кількість учасників: до 50.

Демонстрація екрану: підтримується.

Запис бесіди: не підтримується.

Функція відправки файлів: є.

Служба підтримки: немає.

Google Play

App Store

Skype

Куди ж без Skype, хоча в останні роки програму заведено лаяти за спірні нововведення. Але за функцію відеоконференцій сервіс можна похвалити. Безкоштовних можливостей месенджера вистачить не лише для буденних розмов, але і для ділової комунікації більшості компаній.



Перевірена часом програма, яка чудово справляється з відеоконференціями

Платформи: веб, Windows, macOS, Linux, Android, iOS.

Кількість учасників: 50.

Тривалість конференції: до 4 годин.

Демонстрація екрану: підтримується.

Запис бесіди: в хмарі.

Функція відправки файлів: є.

Служба підтримки: немає.

Windows

Google Play

App Store

FreeСonference

Попри назву, сервіс все ж є комерційним. Але FreeСonference пропонує безкоштовний набір функцій, яких може бути достатньо для маленьких компаній.

Платформи: веб, Windows, macOS, Linux, Android, iOS.

Кількість учасників: до 5.

Тривалість конференції: до 12 годин.

Демонстрація екрану: підтримується.

Запис бесіди: не підтримується.

Функція відправки файлів: є.

Служба підтримки: є.

Windows

Google Play

App Store

Google Hangouts

Google не вдалося перетворити Hangouts в популярний месенджер для всіх. Але у нього є всі шанси досягти успіху в корпоративній сфері. Безкоштовна версія Hangouts може стати зручним рішенням для невеликих команд, які потребують відеозв'язку.

Якщо у вас Android-смартфон, швидше за все, цей додаток вже встановлений на ваш ґаджет. Перевага Google Hangouts – простота в користуванні.



Програма від Google чудово працює з відеодзвінками і легка в користуванні.

Платформи: веб, Android, iOS.

Кількість учасників: до 25.

Демонстрація екрану: підтримується.

Запис бесіди: не підтримується.

Функція відправки файлів: є.

Служба підтримки: немає.

Google Play

App Store

UberConference

Сервіс великого американського телеком-провайдера Dialpad. На час пандемії коронавірусу компанія істотно пом'якшила часовий ліміт безкоштовних конференцій і збільшила максимальну кількість їх учасників.

Платформи: веб, Android, iOS.

Кількість учасників: до 10 (до 50 на час пандемії).

Тривалість конференції: до 45 хвилин (до 5 годин на час пандемії).

Демонстрація екрану: підтримується.

Запис бесіди: тільки аудіо.

Функція відправки файлів: немає.

Служба підтримки: є.

Google Play

App Store

jitsi

Повністю безкоштовний проєкт з відкритим вихідним кодом. Кількість учасників і час відеоконференцій залежить від завантаженості сервера, тому реальні цифри важко передбачити. Крім додатку для мобільних пристроїв, у jitsi є настільні клієнти, але вони неофіційні і підтримуються силами спільноти.



Мультиплатформова, повністю безкоштовна програма для відеоконференцій

Платформи: веб, Android, iOS.

Демонстрація екрану: підтримується.

Запис бесіди: підтримується.

Функція відправки файлів: немає.

Служба підтримки: немає.

Google Play

App Store

ezTalks

Ще один потужний сервіс, розрахований в тому числі на великі компанії. Поки відправка файлів доступна лише для мобільних пристроїв, але в ezTalks обіцяють скоро це виправити.

Платформи: веб, Windows, macOS, Android, iOS.

Кількість учасників: до 100.

Тривалість конференції: до 40 хвилин.

Демонстрація екрану: підтримується.

Запис бесіди: локально на пристрої.

Функція відправки файлів: тільки в мобільних пристроях.

Служба підтримки: є.

Windows

Google Play

App Store

Discord

Месенджер Discord розроблений з прицілом на ґеймерів, але йому знаходять застосування і в корпоративному сегменті. Хороший варіант для невеликих команд, які працюють віддалено.



Попри те, що користувачами сервісу є переважно ґеймери, широкий функціонал програми змушує звернути на неї увагу

Платформи: веб, Windows, macOS, Linux, Android, iOS.

Кількість учасників: до 10.

Демонстрація екрану: підтримується.

Запис бесіди: не підтримується.

Функція відправки файлів: є.

Служба підтримки: є.

Windows

Google Play

App Store

Cisco Webex Meetings

Програма від компанії Cisco – гіганта комунікаційного обладнання. Продукт теж користується великою популярністю серед користувачів, особливо на заході і підходить компаніям будь-якого розміру аж до міжнародних корпорацій.

Платформи: веб, Windows, macOS, Android, iOS.

Кількість учасників: до 100.

Тривалість конференції: не обмежена.

Демонстрація екрану: підтримується.

Запис бесіди: не підтримується.

Функція відправки файлів: є.

Служба підтримки: є.

Windows

Google Play

App Store

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