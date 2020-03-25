Як тримати зв'язок з рідними та колегами під час карантину: 10 програм для відеоконференцій
Робота в умовах карантину часто потребує налагодження зв'язку зі співробітниками. Для цього найкраще підійдуть програми для відеоконференцій. крім того, вони допоможуть вам залишатися на зв'язку з рідними. Ми підготувати для вас 10 безкоштовних програм та додатків, які дозволять швидко налаштувати відеоконференцію на ПК чи смартфоні.
Зібрані тут додатки допоможуть легко налаштувати відеоконференцію. Всі вони прості в користуванні та мають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Детальних інструкцій щодо встановлення та налаштування кожного додатку наводити не потрібно, однак, зазначимо, що всі користувачі, які хочуть налаштувати відеоконференцію, повинні використовувати один і той самий додаток.
Корисно Кількість хворих на коронавірус в Україні: онлайн-карти, що моніторять ситуацію
Zoom
Це, мабуть, один з найбільш відомих та популярних додатків, який поступається популярністю хіба що Skype. Сервіс відмінно підходить великим компаніям, для яких важливо підтримувати зв'язок між великою кількістю осіб.
Zoom – зручна програма для відеоконференцій
- Платформи: веб, Windows, macOS, Linux, Android, iOS.
- Кількість учасників: до 100.
- Тривалість конференції: до 40 хвилин.
- Демонстрація екрану: підтримується.
- Запис бесіди: локально на пристрої.
- Функція відправки файлів: є.
- Служба підтримки: є.
Facebook Messenger
Популярний месенджер Facebook теж дозволяє спілкуватися через відеозв'язок. Розмір конференції може досягати 50 осіб, але після підключення сьомого учасника на екрані буде видно лише поточного спікера.
- Платформи: веб, Windows, Android, iOS.
- Кількість учасників: до 50.
- Демонстрація екрану: підтримується.
- Запис бесіди: не підтримується.
- Функція відправки файлів: є.
- Служба підтримки: немає.
Skype
Куди ж без Skype, хоча в останні роки програму заведено лаяти за спірні нововведення. Але за функцію відеоконференцій сервіс можна похвалити. Безкоштовних можливостей месенджера вистачить не лише для буденних розмов, але і для ділової комунікації більшості компаній.
Перевірена часом програма, яка чудово справляється з відеоконференціями
- Платформи: веб, Windows, macOS, Linux, Android, iOS.
- Кількість учасників: 50.
- Тривалість конференції: до 4 годин.
- Демонстрація екрану: підтримується.
- Запис бесіди: в хмарі.
- Функція відправки файлів: є.
- Служба підтримки: немає.
FreeСonference
Попри назву, сервіс все ж є комерційним. Але FreeСonference пропонує безкоштовний набір функцій, яких може бути достатньо для маленьких компаній.
- Платформи: веб, Windows, macOS, Linux, Android, iOS.
- Кількість учасників: до 5.
- Тривалість конференції: до 12 годин.
- Демонстрація екрану: підтримується.
- Запис бесіди: не підтримується.
- Функція відправки файлів: є.
- Служба підтримки: є.
Google Hangouts
Google не вдалося перетворити Hangouts в популярний месенджер для всіх. Але у нього є всі шанси досягти успіху в корпоративній сфері. Безкоштовна версія Hangouts може стати зручним рішенням для невеликих команд, які потребують відеозв'язку.
Якщо у вас Android-смартфон, швидше за все, цей додаток вже встановлений на ваш ґаджет. Перевага Google Hangouts – простота в користуванні.
Програма від Google чудово працює з відеодзвінками і легка в користуванні.
- Платформи: веб, Android, iOS.
- Кількість учасників: до 25.
- Демонстрація екрану: підтримується.
- Запис бесіди: не підтримується.
- Функція відправки файлів: є.
- Служба підтримки: немає.
UberConference
Сервіс великого американського телеком-провайдера Dialpad. На час пандемії коронавірусу компанія істотно пом'якшила часовий ліміт безкоштовних конференцій і збільшила максимальну кількість їх учасників.
- Платформи: веб, Android, iOS.
- Кількість учасників: до 10 (до 50 на час пандемії).
- Тривалість конференції: до 45 хвилин (до 5 годин на час пандемії).
- Демонстрація екрану: підтримується.
- Запис бесіди: тільки аудіо.
- Функція відправки файлів: немає.
- Служба підтримки: є.
jitsi
Повністю безкоштовний проєкт з відкритим вихідним кодом. Кількість учасників і час відеоконференцій залежить від завантаженості сервера, тому реальні цифри важко передбачити. Крім додатку для мобільних пристроїв, у jitsi є настільні клієнти, але вони неофіційні і підтримуються силами спільноти.
Мультиплатформова, повністю безкоштовна програма для відеоконференцій
- Платформи: веб, Android, iOS.
- Демонстрація екрану: підтримується.
- Запис бесіди: підтримується.
- Функція відправки файлів: немає.
- Служба підтримки: немає.
ezTalks
Ще один потужний сервіс, розрахований в тому числі на великі компанії. Поки відправка файлів доступна лише для мобільних пристроїв, але в ezTalks обіцяють скоро це виправити.
- Платформи: веб, Windows, macOS, Android, iOS.
- Кількість учасників: до 100.
- Тривалість конференції: до 40 хвилин.
- Демонстрація екрану: підтримується.
- Запис бесіди: локально на пристрої.
- Функція відправки файлів: тільки в мобільних пристроях.
- Служба підтримки: є.
Discord
Месенджер Discord розроблений з прицілом на ґеймерів, але йому знаходять застосування і в корпоративному сегменті. Хороший варіант для невеликих команд, які працюють віддалено.
Попри те, що користувачами сервісу є переважно ґеймери, широкий функціонал програми змушує звернути на неї увагу
- Платформи: веб, Windows, macOS, Linux, Android, iOS.
- Кількість учасників: до 10.
- Демонстрація екрану: підтримується.
- Запис бесіди: не підтримується.
- Функція відправки файлів: є.
- Служба підтримки: є.
Cisco Webex Meetings
Програма від компанії Cisco – гіганта комунікаційного обладнання. Продукт теж користується великою популярністю серед користувачів, особливо на заході і підходить компаніям будь-якого розміру аж до міжнародних корпорацій.
- Платформи: веб, Windows, macOS, Android, iOS.
- Кількість учасників: до 100.
- Тривалість конференції: не обмежена.
- Демонстрація екрану: підтримується.
- Запис бесіди: не підтримується.
- Функція відправки файлів: є.
- Служба підтримки: є.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно