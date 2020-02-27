Програмісти знайшли спосіб захистити музикантів від плагіату
Два музиканта та програміста Ноа Рубін та Деміен Ріл згенерували величезний масив MIDI-мелодій та зробили їх суспільним надбанням. За запевненням розробників, це захистить музикантів від потенційних позовів правовласників.
Що відомо про розробку
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Розробники алгоритмічно згенерували всі можливі мелодії в межах однієї октави, повідомляє Motherboard.
Створений ними алгоритм обчислив всі комбінації з 8 нот і 12 тактів – по аналогії з хакерською технікою перебору паролів.
Алгоритм синтезує 300 000 мелодій в секунду. Згідно із законом, мелодія вважається автоматично захищеною авторським правом, як тільки вона представлена у відтворюваному форматі – таким може бути формат MIDI.
Деміен Ріл про свою розробку – дивіться відео
Музичні файли розмістили на ресурсі Internet Archive. Мелодії поширюються за ліцензією Creative Commons Zero, тобто є громадським надбанням. Вихідний код генератора доступний на сайті GitHub.
Для чого це зробили
З точки зору математики, нот всього сім і можливе число мелодій не безкінечне, вважають програмісти. Тому з часом випадків плагіату буде ставати все більше.
Також вони сподіваються, що проєкт врятує музикантів від переслідування, так як в суді можна буде підтвердити факт більш раннього створення мелодій.
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