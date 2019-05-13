Програмна екосистема Intel значно перевершує конкурентів, – Раджа Кодурі

Минулого тижня Intel провела щорічну зустріч інвесторів та менеджменту компанії. Основну увагу приділили стратегії розвитку корпорації на найближчі роки: зокрема, освоєння 10-нанометрового та 7-нанометрового техпроцесу та випуск нових продуктів для всіх сегментів ринку.

Як повідомляє Overclockers, крім іншого, на заході виступив відомий Раджа Кодурі – глава підрозділу Core and Visual Computing Group в Intel.

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Що розповів Кодурі? Говорячи про стратегію розвитку програмного забезпечення, Кодурі порівняв Intel з конкурентами в особі NVIDIA та AMD, втім, без прямої назви цих компаній. Раджа Кодурі показав слайд, на якому показана величезна Intel і "зелений" та "червоний" конкуренти куди меншого розміру.



Програмна екосистема Intel порівнянно із екосистемами конкурентів

Згадуючи колишнього роботодавця, Раджа зазначив, що незважаючи на наявність конкурентних архітектур CPU і GPU, у AMD немає перспективних рішень для передачі даних між обчислювальними масивами і ефективної роботи з пам'яттю. А розмір екосистеми розробників і апаратного забезпечення крихітний.

Без нашого безцінного внеску в розвиток програмного забезпечення у них не було б такої значущої екосистеми,

– підкреслив Раджа Кодурі.

Суперечність у словах Кодурі. Справедливості заради відзначимо, що ці слова розходяться з тим, що він говорив в минулому, будучи одним з провідних керівників "червоної" команди. Раніше Кодурі дуже добре відгукувався про шину Infinity Fabric, відзначаючи її масштабованість, низькі затримки і високу пропускну здатність, а також про професійні прискорювачі Radeon Instinct, які орієнтовані на системи машинного навчання і штучного інтелекту.

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