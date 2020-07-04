На популярній онлайн-платформі Prometheus з'явився ще один корисний безкоштовний курс з фінансів та інвестицій. Його запустила Асоціація CFA Society Ukraine, яка є частиною мережі CFA Institute.

Курс можна переглянути на платформі Prometheus. Він стартує 7 липня.

До теми Побороти безробіття: Microsoft та LinkedIn розробили глобальну ініціативу

Про що курс

Експерти пояснюють що таке інвестиційний ринок, хто його учасники і які інструменти там застосовують.

Він може зацікавити студентів, які хочуть зрозуміти ринки капіталу. А також не фінансистів, які займаються IT, HR або маркетингом. Також корисно буде послухати лекцію інвесторам-новачкам.

Безкоштовний курс про фінанси для новачків: відео

Курс триває чотири тижні і буде складатися з чотирьох модулів. Його слухачі зможуть дізнатися:

про учасників глобального фінансового ринку;

про те, як будувати і управляти інвестиційним портфелем;

як аналізувати результативність інвестицій;

та багато іншого.