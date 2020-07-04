На Prometheus запускають безкоштовний курс про фінанси для новачків
На популярній онлайн-платформі Prometheus з'явився ще один корисний безкоштовний курс з фінансів та інвестицій. Його запустила Асоціація CFA Society Ukraine, яка є частиною мережі CFA Institute.
Курс можна переглянути на платформі Prometheus. Він стартує 7 липня.
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Про що курс
Експерти пояснюють що таке інвестиційний ринок, хто його учасники і які інструменти там застосовують.
Він може зацікавити студентів, які хочуть зрозуміти ринки капіталу. А також не фінансистів, які займаються IT, HR або маркетингом. Також корисно буде послухати лекцію інвесторам-новачкам.
Безкоштовний курс про фінанси для новачків: відео
Курс триває чотири тижні і буде складатися з чотирьох модулів. Його слухачі зможуть дізнатися:
- про учасників глобального фінансового ринку;
- про те, як будувати і управляти інвестиційним портфелем;
- як аналізувати результативність інвестицій;
- та багато іншого.