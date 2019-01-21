Прорив у медицині: науковці створили універсальних мікророботів

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Науковці створили універсальних мікророботів, які змінюють форму у людському тілі
Науковці створили універсальних мікророботів, які змінюють форму у людському тілі / Фото з вільних джерел

Науковцям із Федеральної політехнічної школи Лозанни (EPFL) і Швейцарської вищої технічної школи Цюріха (ETH Zurich) вдалося створити мікророботів, які здатні автоматично змінювати форму залежно від оточуючого середовища.

Про це повідомляє New Atlas.

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Останні досягнення вчених дають змогу припустити, що коли-небудь мініатюрні роботи зможуть переміщатися в людському тілі, доставляючи ліки до хворого органу або займаючись очищенням артерій від холестеринових бляшок. Але людський організм містить абсолютно різні середовища, тому ці роботи повинні вміти пристосовуватися до зміни середовища "на льоту".

Швейцарські вчені створили мікророботів, які пристосовуються до середовища організму людини
Швейцарські вчені створили мікророботів, які пристосовуються до середовища організму людини

Розробка швейцарських вчених складається з декількох шарів біосумісного гідрогелю, складеного як орігамі. Таку конструкцію застосовують для створення багатьох мініатюрних роботів, призначених для використання в організмі. У гідрогель вбудовані крихітні магнітні частинки, тому його шари можна переміщати дистанційно, використовуючи змінне електромагнітне поле.

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Теги: Техно Здоров'я Швейцарія Штучний інтелект Медицина Лікування робототехніка
Джерело: Техно
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