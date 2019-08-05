Прошивка Xiaomi MIUI 11: перелік смартфонів, що отримають оновлення
Вже найближчим часом компанія Xiaomi має випустити нову прошивку MIUI 11. За чутками, її представлять вже в середині серпня. Зараз в мережі з’явився список смартфонів, що отримають оновлення.
Згідно з витоками, офіційна презентація прошивки відбудеться у вересні. При цьому перші смартфони зможуть оновитись на місяць пізніше – у жовтні.
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Які оновлення принесе нова прошивка – поки невідомо.
Смартфони, які отримають MIUI 11 першими:
- Mi 9 / Mi 9 EE / Mi 9 SE
- Mi Mix 3
- Mi CC9
- Redmi K20 / K20 Pro
Друга хвиля оновлення до MIUI 11:
- Mi CC9e
- Mi 8 / Mi 8 EE / Mi 8 SE
- Mi Mix 2s
- Mi Max 3
- Mi Note 3
- Mi 6
- Mi Play
- Mi 6X
- Redmi Note 7 / Note 7 Pro / Redmi 7
- Redmi Note 5
Третя хвиля оновлення до MIUI 11:
- Mi Mix 2 / Mi Mix
- Mi Max 2
- Redmi 5 Plus / Note 5A
- Redmi 6 Pro
- Redmi S2
- Mi 5X / Mi 5c / Mi 5s Plus
Перелік смартфонів, що отримають MIUI 11
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