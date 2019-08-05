Прошивка Xiaomi MIUI 11: перелік смартфонів, що отримають оновлення

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Прошивка Xiaomi MIUI 11
Прошивка Xiaomi MIUI 11 / pingvin.pro

Вже найближчим часом компанія Xiaomi має випустити нову прошивку MIUI 11. За чутками, її представлять вже в середині серпня. Зараз в мережі з’явився список смартфонів, що отримають оновлення.

Згідно з витоками, офіційна презентація прошивки відбудеться у вересні. При цьому перші смартфони зможуть оновитись на місяць пізніше – у жовтні.

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Які оновлення принесе нова прошивка – поки невідомо.

Смартфони, які отримають MIUI 11 першими:

  1. Mi 9 / Mi 9 EE / Mi 9 SE
  2. Mi Mix 3
  3. Mi CC9
  4. Redmi K20 / K20 Pro

Друга хвиля оновлення до MIUI 11:

  1. Mi CC9e
  2. Mi 8 / Mi 8 EE / Mi 8 SE
  3. Mi Mix 2s
  4. Mi Max 3
  5. Mi Note 3
  6. Mi 6
  7. Mi Play
  8. Mi 6X
  9. Redmi Note 7 / Note 7 Pro / Redmi 7
  10. Redmi Note 5

Третя хвиля оновлення до MIUI 11:

  1. Mi Mix 2 / Mi Mix
  2. Mi Max 2
  3. Redmi 5 Plus / Note 5A
  4. Redmi 6 Pro
  5. Redmi S2
  6. Mi 5X / Mi 5c / Mi 5s Plus

Прошивка Xiaomi MIUI 11

Перелік смартфонів, що отримають MIUI 11

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Теги: Новини Техно Техно Xiaomi Інтернет
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