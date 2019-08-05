Прошивка Xiaomi MIUI 11: перелік смартфонів, що отримають оновлення

Вже найближчим часом компанія Xiaomi має випустити нову прошивку MIUI 11. За чутками, її представлять вже в середині серпня. Зараз в мережі з’явився список смартфонів, що отримають оновлення.

Згідно з витоками, офіційна презентація прошивки відбудеться у вересні. При цьому перші смартфони зможуть оновитись на місяць пізніше – у жовтні. Цікаво: Xiaomi представила в Україні бюджетний смартфон Redmi 7A: характеристики та ціна Які оновлення принесе нова прошивка – поки невідомо. Смартфони, які отримають MIUI 11 першими: Mi 9 / Mi 9 EE / Mi 9 SE Mi Mix 3 Mi CC9 Redmi K20 / K20 Pro Друга хвиля оновлення до MIUI 11: Mi CC9e Mi 8 / Mi 8 EE / Mi 8 SE Mi Mix 2s Mi Max 3 Mi Note 3 Mi 6 Mi Play Mi 6X Redmi Note 7 / Note 7 Pro / Redmi 7 Redmi Note 5 Третя хвиля оновлення до MIUI 11: Mi Mix 2 / Mi Mix Mi Max 2 Redmi 5 Plus / Note 5A Redmi 6 Pro Redmi S2 Mi 5X / Mi 5c / Mi 5s Plus Перелік смартфонів, що отримають MIUI 11 Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно