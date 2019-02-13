Проста комбінація може призвести до збою в роботі iPhone

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Проста комбінація може призвести до збою в роботі iPhone
Проста комбінація може призвести до збою в роботі iPhone / unsplash.com/ Melvin Thambi

Користувач Twitter виявив помилку у роботі операційної системи iOS 12, яка може призвести до бою в роботі iPhone. Так, через просту комбінацію смартфон від Apple починає перезавантажуватись.

Як стверджує цей користувач, аби запустити цю комбінацію потрібен фізичний доступ до смартфону і здатність користуватися голосовим набором.

Далі потрібно активувати в якомусь додатку клавіатуру, активувати голосовий набір кнопкою з мікрофоном і п'ять разів сказати "дефіс". Після цього iPhone починає перезавантажуватись.

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Інші користувачі вже повідомили, що перезавантаження можна домогтися і звичайним введенням п'яти дефісів.

Техно 24 не рекомендує повторювати цю комбінацію на ваших iPhone.

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Теги: Техно iPhone Apple Смартфони
Джерело: 24 Канал
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