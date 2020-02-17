Протести проти Tesla: німецький суд заборонив компанії вирубувати дерева біля Берліна

16 лютого німецький суд зобов'язав компанію Tesla припинити вирубку лісових масивів недалеко від Берліна. Компанія розпочала зачистку місця де має намір побудувати свій перший європейський завод.

Про плани Tesla побудувати Gigafactory в Грюнхайде було оголошено в листопаді минулого року, нагадує The Verge.

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Чому Telsa розпочала підготовку території

Попри те, що дозвіл на будівництво Gigafactory ще не видано, державне екологічне управління дало "зелене світло" на вирубку 92 гектарів лісу для заводу. Отримавши неформальний дозвіл компанія почала розчищати ділянку на свій страх і ризик.

Протести проти вирубки дерев

Місцева група захисників навколишнього середовища під назвою Gruene Liga Brandenburg ("Зелена ліга Бранденбурга") звернулася до суду, вважаючи, що розміщення підприємства в цьому місці завдасть шкоди екології і водопостачанню.



Протестувальники вимагають припинити вирубку дерев / Michele Tantussi Getty Images



Місцеві жителі вважають, що дії Tesla негативно вплинуть на екологію / Michele Tantussi Getty Images

Рішення суду

Високий адміністративний суд Берліна і Бранденбурга відреагував на звернення захисників навколишнього середовища і наказав Tesla припинити вирубку дерев.

Зараз компанія мусить владнати питання щодо дозволів на спорудження заводу. Не виключено, що з огляду на протести будівництво може затягнутися.

Що відомо про Gigafactory 4

Загалом Tesla придбала майже 300 гектарів для свого німецького заводу, який вона сподівається відкрити в 2021 році. У підсумку компанія розраховує на 500 000 автомобілів в рік. На заводі повинно працювати 12 000 людей.

Компанія навіть заявила, що переселить колонії лісових мурах, рептилій та кажанів, які можуть постраждати від її робіт. У січні влада міста знайшла та знешкодила 7 бомб часів Другої світової війни в рамках підготовки до будівництва заводу компанії Tesla.

Генеральний директор компанії Ілон Маск також спростував негативний вплив фабрики на навколишнє середовище. У серії твітів Маск заявив, що Gigafactory 4 не буде використовувати багато води щодня. Що ж до лісу, то мовиться про штучно висаджений ліс для потреб картонної фабрики і лише його невелика частина буде використана для Gigafactory.

Гіга Берлін буде створювати транспортні засоби, що працюють з енергетикою, використовуючи стійку енергію, тому чистий вплив на навколишнє середовище буде надзвичайно позитивним,

– наголосив Маск у своєму твітері.

For sure. Giga Berlin will build sustainable energy vehicles using sustainable energy, so net environmental impact will be extremely positive! — Elon Musk (@elonmusk) January 25, 2020

Навіщо Tesla чергова Gigafactory

Завод біля Берліну повинен задовольнити потреби компанії на європейському ринку. Нещодавно засновник Tesla та мільярдер Ілон Маск розповів, що компанія повинна мати свої заводи на кожному континенті. Такий план задовольнить потреби автовиробника та клієнтів, які, в свою чергу, зможуть дещо дешевше купувати електрокари Tesla не сплачуючи логістичні витрати.

Компанія вже володіє двома заводами у США і планує побудувати ще один. Крім того в розпорядженні Tesla одна Gigafactory в Китаї, яка нещодавно розпочала свою роботу (наразі справи заводу не найкращі з оглядну на епідемію коронавірусу).

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