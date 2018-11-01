Протести в Google: чому працівники компанії покидають свої місця

Працівники компанії Google вирішили влаштувати безпрецедентну акцію в усіх офісах по всьому світу. Вони вимагатимуть зміни ставлення до жінок.

Про це повідомляє BBC.

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Співробітники вимагатимуть змін у поводженні Google при сексуальних звинуваченнях. Зокрема, вони протестують проти примусового арбітражу, через який жертва не має права подати на кривдника позов до суду.

Головний виконавчий директор корпорації Сундар Пічаї вже висловив свою думку щодо акції протесту.

Я розумію злість та розчарування, які багато хто з вас відчуває. Я теж це відчуваю і цілком зацікавлений у тому, щоб досягти прогресу в питанні, що занадто давно існує в нашому суспільстві – так, і в Google також,

– написав Сундар Пічаї в електронному листі для всіх колег.

Відзначимо, працівники, які планують взяти участь в акції, о 11:00 за місцевим часом залишать свої місця. Окрім того, на своєму столі вони лишать записку для колег: "Я не на місці, тому що разом із з іншими співробітниками Google беру участь в акції протесту проти сексуальних домагань, непристойної поведінки, непрозорої політики та культури поведінки на робочому місці, що не підходить для всіх".



Енді Рубін також покинув компанію через секс-скандал

Серед конкретних вимог протестувальників: скасувати положення про примусовий арбітраж, яке часто вносять до контрактів у компаніях Кремнієвої долини. Таке положення передбачає, що будь-які суперечки слід вирішувати всередині компанії, а не через суд чи в інший спосіб.

Нагадаємо, нещодавно компанію Google покинув один із топ-менеджерів корпорації – Річард ДеВол. В 2013 році він під час співбесіди з потенційною співробітницею розповів їй про "відкритий шлюб" зі своєю дружиною, а також запросив на фестиваль Burning Man, де зробив дівчині некоректну пропозицію.



Окрім того, 25 жовтня генеральний директор Google Сундар Пічаї відправив листа всім співробітникам, повідомивши про посилення політики щодо неналежної поведінки, і запевнив, що компанія ретельно перевірить кожну скаргу про сексуальні домагання.

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