Протистояння загострюється: нестача процесорів Intel збільшує частку AMD на ринку

Незважаючи на спроби корпорації Intel наростити виробництво 14-нанометрових процесорів до необхідного рівня, виробник все ще не в силах справитися із кількістю замовлень. Найбільше це шкодить поставкам ноутбуків на чіпах Core i5 та Core i3, а також бюджетним версіям на платформах Apollo Lake та Gemini Lake.

Суть проблеми. Як повідомляє Overclockers, Lenovo в другому півріччі 2018 року недоотримала кілька сотень тисяч CPU, призначених для лептопів початкового рівня. У числі постраждалих виявилася навіть Apple, якій не вистачило 14-нм CPU Amber Lake-Y для нових MacBook Air.

Читайте також: Відеокарти AMD на базі архітектури Navi "засвітилися" в бенчмарку

Раніше прогнозувалося, що вирішенню проблеми з нестачею процесорів Intel допоможе сезонне падіння продажів, проте дефіцит, нехай і не настільки виражений, спостерігається і по сей день.

Згідно з оцінками тайваньських журналістів, в першому кварталі виробники ноутбуків недорахуються 2-3% замовлених CPU. Повністю ця проблема повинна вичерпати себе лише в третьому кварталі, коли увійдуть в дію нові виробничі лінії, завдяки яким Intel наростить випуск 14-нм продуктів відразу на чверть.

Як це впливає на AMD? Прагнучи вирішити нестачу процесорів власними силами багато вендорів все частіше звертають увагу на гібридні чіпи AMD Ryzen. Непрямим свідченням того є повідомлення про швидкий вихід ігрових ноутбуків, що поєднують 12-нм APU Ryzen 3000 і графічні прискорювачі NVIDIA GeForce покоління Turing.

Якщо в останньому кварталі 2017 року лише 6,9% проданих лептопів оснащувалися процесорами AMD, то в четвертому кварталі 2018 року цей показник зріс до 12,1%. За попередніми оцінками, до кінця поточного кварталу "червоним" вдасться зайняти 15,8% цього ринку, а до середини року їх частка зросте до 18%.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно