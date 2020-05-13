Прототип активної зони ядерного реактора надрукували на 3D-принтері: відео

Міністерство енергетики США поставило собі за мету до 2023 року надрукувати на 3D-принтері передовий повнорозмірний реактор з інтегрованими датчиками та засобами управління. Відомство вже представило прототип активної зони ядерного реактора.

Для чого це потрібно

Заміна реактора АЕС – вкрай складне і дороге завдання. Для того щоб прискорити його і знизити витрати, Міністерство енергетики США розробило програму Transformational Challenge Reactor (TCR). Вона, зокрема, передбачає застосування високотемпературної адитивної друку в поєднанні з передовими матеріалами і новітньої конструкцією реактора, пише New Atlas.

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"Вся концепція TCR виявилася можливою завдяки значному прогресу в аддитивном виробництві. Використовуючи 3D-друк, ми можемо залучити технології та матеріали, які ядерна галузь не могла застосовувати в останні кілька десятиліть. В тому числі, сенсори для майже автономного управління, бібліотеку даних і новий прискорений підхід до оцінки придатності, які послужать на благо всьому співтовариству", – сказав Курт Террані, технічний директор програми.

Відео демонструє друк активної зони ядерного реактора на 3D-принтері:

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Ректори справді друкуватимуть на 3D-принтерах

На даному етапі програми дизайн прототипу проходить випробування на продуктивність і надійність, в тому числі, за допомогою штучного інтелекту. Якщо технологія виявиться життєздатною, вона зможе в дуже швидкі терміни повністю змінити ядерну енергетику. Повнорозмірний реактор повинен бути готовий в 2023 році.

До слова, на 3D-принтерах друкують елементи космічних ракет. Україноамериканське космічне підприємство Firefly Aerospace друкує деталі ракет прямо в Україні, в R&D центрі у Дніпрі. Ви можете подивитися, як це відбувається у нашому матеріалі.

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