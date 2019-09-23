Процесор AMD Ryzen 5 3500X пройшов випробування в низці тестів: деталі

172 Читать новость на русском
Процесор AMD Ryzen 5 3500X пройшов випробування в низці тестів
Процесор AMD Ryzen 5 3500X пройшов випробування в низці тестів / Фото з вільних джерел

Десктопний 6-ядерний процесор AMD Ryzen 5 3500X пройшов тестування в одному із синтетичних тестів. Новинка побила Intel Core i5-9400F навіть в реальних ігрових сценаріях.

Деталі тестування. В якості тестової платформи використовувалася материнська плата MSI B450M Mortar Max з 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4-3000 і відеокартою NVIDIA GeForce GTX 1660, повідомляє WCCFtech.

Читайте також: Qualcomm готується представити процесор Snapdragon 865: дата анонсу та перші деталі

Результати. У бенчмарку CPU-Z процесор AMD набрав 476,3 бала в одноядерному випробуванні, і 2774,9 бала – в багатоядерному. Intel Core i5-9400F продемонстрував 451,4 і 2568,2 бала відповідно.

Іри, в яких проводили тестування. Ігрове тестування проводилося в "народному" з роздільною здатністю 1080p. При запуску PUBG Ryzen 5 3500X в середньому демонстрував 80 fps, в Assassin's Creed Odyssey – 65 fps, в Shadow of The Tomb Raider – 77 fps, в World War Z – 126 кадрів в секунду. У кіберспортивній Leauge of Legends, новинка AMD "вичавлювала" до 222 fps при середньому значенні 188.

AMD Ryzen 5 3500X
Результати тестів процера AMD Ryzen 5 3500X

Енергоспоживання. Без навантаження, за даними порталу WCCFtech, енергоспоживання Ryzen 5 3500X склало всього 8,3 Вт.

ЦІна та дата виходу. Відповідно до джерела, новинка буде укомплектована фірмовим кольором Wraith Stealth. У продаж новинка ймовірно надійде за ціною 150 доларів (близько), дата релізу виробником ще не оголошена.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Як зробити сирники: прості рецепти приготування
сьогодні
26628
Теги: Техно Ґаджети AMD Процесори
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-10 найбільших IT-компаній України за кількістю працівників
сьогодні 13:11 Топ-10 найбільших IT-компаній України за кількістю працівників
4186
Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
22 вересня 22:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
Анастасія Можаровська 2906
Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
21 вересня 22:02 Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
Анастасія Кушпіт 15005
Флагманські смартфони Huawei Mate 30 і Mate 30 Pro представили офіційно: характеристики і ціна
20 вересня 14:07 Флагманські смартфони Huawei Mate 30 і Mate 30 Pro представили офіційно: характеристики і ціна
2520
Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
20 вересня 07:02 Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
Марія Бондар 1877
Новини
Більше новин
Залиште відгук