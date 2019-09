Процесор AMD Ryzen 5 3500X пройшов випробування в низці тестів: деталі

Десктопний 6-ядерний процесор AMD Ryzen 5 3500X пройшов тестування в одному із синтетичних тестів. Новинка побила Intel Core i5-9400F навіть в реальних ігрових сценаріях.

Деталі тестування. В якості тестової платформи використовувалася материнська плата MSI B450M Mortar Max з 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4-3000 і відеокартою NVIDIA GeForce GTX 1660, повідомляє WCCFtech.

Результати. У бенчмарку CPU-Z процесор AMD набрав 476,3 бала в одноядерному випробуванні, і 2774,9 бала – в багатоядерному. Intel Core i5-9400F продемонстрував 451,4 і 2568,2 бала відповідно.

Іри, в яких проводили тестування. Ігрове тестування проводилося в "народному" з роздільною здатністю 1080p. При запуску PUBG Ryzen 5 3500X в середньому демонстрував 80 fps, в Assassin's Creed Odyssey – 65 fps, в Shadow of The Tomb Raider – 77 fps, в World War Z – 126 кадрів в секунду. У кіберспортивній Leauge of Legends, новинка AMD "вичавлювала" до 222 fps при середньому значенні 188.



Результати тестів процера AMD Ryzen 5 3500X

Енергоспоживання. Без навантаження, за даними порталу WCCFtech, енергоспоживання Ryzen 5 3500X склало всього 8,3 Вт.

ЦІна та дата виходу. Відповідно до джерела, новинка буде укомплектована фірмовим кольором Wraith Stealth. У продаж новинка ймовірно надійде за ціною 150 доларів (близько), дата релізу виробником ще не оголошена.

