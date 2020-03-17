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Процесор AMD Ryzen 9 4900H для ігрових ноутбуків офіційно надійшов у продаж

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AMD Ryzen 9 4900H: характеристики процесора / PC Perspective

Компанія AMD анонсувала мобільні процесори лінійки Ryzen 4000H ще на виставці CES 2020, яка пройшла з 7 по 10 січня. Тепер чіпмейкер оголосив про початок поставок флагмана нової серії для ігрових лептопів під назвою Ryzen 9 4900H.

Головними особливостями новинки стали значна тактова частота, підтримка швидких модулів оперативної пам'яті і продуктивна вбудована графіка.

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Технічні характеристики процесора 

7-нм мобільний процесор Ryzen 9 4900H отримав 8 фізичних ядер і 16 потоків виконання, а також 12 МБ об'єднаної кеш-пам'яті L2 і L3. Базова тактова частота новинки складає 3,3 ГГц, в режимі boost – до 4,4 ГГц.

Тепловий пакет нового чіпа за замовчуванням становить 45 Вт, і варіюється від 35 до 54 Вт в залежності від необхідної продуктивності в поточному сценарії використання.

Контролер пам'яті CPU підтримує роботу з модулями DDR4 (до 3200 МГц) і LPDDR4 (до 4266 МГц).


Характеристики процесорів AMD Ryzen 4000 H-серії

Графіка

Новинка оснащена інтегрованою графікою AMD Radeon з 8 ядрами Vega (512 потокових процесорів) і тактовою частотою GPU 1750 МГц. А фірмова технологія AMD SmartShift автоматично оптимізує енергоспоживання процесором і графічним адаптером при запуску ресурсоємних додатків.

Ноутбуки на базі чіпа

Список моделей ноутбуків на базі процесора AMD Ryzen 9 4900H буде оголошений пізніше.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Техно Ґаджети AMD Процесори
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